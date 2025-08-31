Završava 27. Špancirfest, podsjetili ga gosti iz čak 60 zemalja

Koncertom Varaždinskog tamburaškog orkestra i Marka Tolje kod Vile Bedeković te nastupom Momčila Bajagića Bajage i Instruktora na glavnoj festivalskoj pozornici u nedjelju završava 27. Špancirfest koji bilježi tri posto više noćenja nego lani te goste iz čak 60 zemalja.
Direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina Jelena Toth izrazila je zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem i posjećenošću programa tijekom deser dana Špancirfesta, unatoč lošem vremenu koje je pratilo oba festivalska vikenda.
"Od predviđenih 550 programa morali smo otkazati samo koncert Amire Medunjanin zbog najavljene kiše, dok su svi ostali održani. Veseli nas što ni kiša nije spriječila posjetitelje da uživaju u festivalskoj atmosferi pa su i s kišobranima i kabanicama pratili koncerte“, rekla je Toth za Hinu.
Zbog vremenskih neprilika, broj posjetitelja mogao bi biti nešto manji nego lani.
"Možda će ih biti mrvicu manje, no stalno ističemo da nam nisu toliko bitne velike brojke jer je Varaždin grad koji infrastrukturno i prometno može primiti određenu količinu posjetitelja. Više od toga nismo ni spremni infrastrukturno prihvatiti. Ono što nam je možda bitnije, to nam je kvaliteta sadržaja. Upravo na tome iz godine u godinu radimo, na podizanju kvalitete i obogaćivanju Špancirfesta novim sadržajima i novim zonama", naglasila je.
Među najposjećenijim programima bili su koncerti na glavnoj festivalskoj pozornici, poput nastupa S.A.R.S.-a i Urbana, a posebno je iznad očekivanja odaziv publike bio na koncertu dvaju korejskih bendova. Programi kod Vile Bedeković također su bili rasprodani.
Pozitivne dojmove, dodala je, imaju i ugostitelji te izlagači, posebno tijekom prvog dijela festivala, dok su smještajni kapaciteti u Varaždinu u ovom trenutku popunjeni.
Pripreme za iduće izdanje već su počele, a potvrđen je i prvi izvođač - Amira Medunjanin nastupit će na 28. Špancirfestu, najavljeno je.
