TEŠKA PROMETNA NESREĆA
Policija objavila detalje užasa u Slavoniji: U prevrtanju atuomobila poginula žena
U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 jedna osoba je poginula. Policija je objavila detalje prometne nesreće.
Jedna osoba je poginula u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3, u blizini Nove Gradiške, u subotu oko 11:10 sati. Brodsko-posavska policija sada je objavila detalje.
Kako su izvijestili iz policije, 60-godišnji vozač automobila srpskih registracijskih oznaka kretao se autocestom od zapada prema istoku. U vozilu su s njim bila još trojica putnika – u dobi od 61, 62 i 25 godina.
Do nesreće je došlo kada je vozač izgubio nadzor nad automobilom. Vozilo je u zanošenju prešlo na zaustavnu traku i travnatu površinu te udarilo u metalnu odbojnu ogradu. Nakon toga se prevrnulo na krov i potom vratilo na kotače.
Život je izgubila 62-godišnja putnica koja je preminula na mjestu događaja od zadobivenih ozljeda.
Očevid su proveli zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Slavonskom Brodu i policijski službenici Postaje prometne policije Slavonski Brod.
Protiv 60-godišnjeg vozača podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.
