Gosti pušili na terasi kafića, inspektori napisali kaznu od 14.600 eura

Kafić i vlasnica proglašeni su krivima i kažnjeni jer su gosti pušili na zatvorenoj terasi i gasili opuške u pepeljare.
Oglas
Na koncu su još dobro i prošli jer su inspektori predložili kaznu za kafić u iznosu 14.600 eura, a za odgovornu osobu 1300 eura. Prema ovotjednoj presudi, inspektori su u kafić u okolici Zagreba banuli u veljači ove godine oko 10 sati.
"U ugostiteljskom objektu dozvolili su konzumiranje duhanskih proizvoda – pušenje cigareta u otvorenom prostoru za usluživanje gostiju koji je u potpunosti bio zatvoren staklenim panelima, u kojem su gosti sjedili i pušili cigarete te opuške gasili u pepeljare na stolovima", navodi se u presudi, prenosi Danica.hr.
Vlasnica se žalila kako je krov terase bio otvoren, za što su smatrali da terasa "nema krov" ako je isti otvoren, kao što su činili i drugi kafići godinama. Da je krov bio otvoren, vidi se i iz zapisnika inspektorice koja prostor naziva "otvorenim javnim prostorom”" upozorava vlasnica
No, sudac nije imao milosti pa je kafić i vlasnicu ipak kaznio zbog pušenja na terasi. Doduše, značajno im je umanjio kazne koje je izrekla inspektorica: kafić mora platiti 1500 eura, a vlasnica 250 eura. Presuda je nepravomoćna.
Prema zakonu, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena, kao i terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. U njima pušenje u pravilu nije dopušteno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas