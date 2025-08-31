Oglas

Vlasnica se žalila

Gosti pušili na terasi kafića, inspektori napisali kaznu od 14.600 eura

author
N1 Info
|
31. kol. 2025. 11:46
09.10.2009., Zagreb, Hrvatska
Igor Kralj/24sata

Kafić i vlasnica proglašeni su krivima i kažnjeni jer su gosti pušili na zatvorenoj terasi i gasili opuške u pepeljare.

Oglas

Na koncu su još dobro i prošli jer su inspektori predložili kaznu za kafić u iznosu 14.600 eura, a za odgovornu osobu 1300 eura. Prema ovotjednoj presudi, inspektori su u kafić u okolici Zagreba banuli u veljači ove godine oko 10 sati.

"U ugostiteljskom objektu dozvolili su konzumiranje duhanskih proizvoda – pušenje cigareta u otvorenom prostoru za usluživanje gostiju koji je u potpunosti bio zatvoren staklenim panelima, u kojem su gosti sjedili i pušili cigarete te opuške gasili u pepeljare na stolovima", navodi se u presudi, prenosi Danica.hr.

Vlasnica se žalila kako je krov terase bio otvoren, za što su smatrali da terasa "nema krov" ako je isti otvoren, kao što su činili i drugi kafići godinama. Da je krov bio otvoren, vidi se i iz zapisnika inspektorice koja prostor naziva "otvorenim javnim prostorom”" upozorava vlasnica

No, sudac nije imao milosti pa je kafić i vlasnicu ipak kaznio zbog pušenja na terasi. Doduše, značajno im je umanjio kazne koje je izrekla inspektorica: kafić mora platiti 1500 eura, a vlasnica 250 eura. Presuda je nepravomoćna.

Prema zakonu, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena, kao i terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. U njima pušenje u pravilu nije dopušteno.

Teme
kafić pušenje terase zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ