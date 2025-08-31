Čak 1,2 milijuna stanovnika ove europske zemlje nikada nije bilo zaposleno

Statistika prikupljena po prvi put otkriva da 1,2 milijuna radno sposobnih primatelja građanskog doplatka u Njemačkoj nikada nije bilo zaposleno. Veliki dio njih živi od naknade više od 28 godina, pišu njemački mediji.
Prema tome, 2023. godine bilo je ukupno 3,93 milijuna primatelja građanskg doplatka koji su bili radno sposobni. Od toga je 2,97 milijuna bilo nezaposleno.
Među njima je bilo 1,187 milijuna primatelja naknade za koje Agencija za zapošljavanje u novoj usporedbi podataka nije pronašla dokaz o zaposlenju do 1997. To uključuje ljude koji trajno žive od naknade – do kraja 2004. od bivše naknade za nezaposlenost, zatim od Hartz IV, a sada od građanske naknade, prenosi Fenix.
Šokanti podaci
Osim toga, postoje strani državljani za koje nisu dostupni podaci o prethodnom zaposlenju jer su se tek nedavno doselili u Njemačku.
Daljnjih 363.000 korisnika socijalne pomoći za zapošljavanje nije imalo ni posao koji podliježe doprinosima za socijalno osiguranje, ni mini posao najmanje deset godina.
S druge strane, u prosincu 2023. bilo je zaposleno ukupno 681.000 korisnika socijalne pomoći, uključujući 280.000 osoba s mini poslovima. To je značilo da su primali toliko niske plaće da im je bila potrebna dodatna podrška.
Međutim, 230.000 (34 posto) zaposlenih korisnika socijalne pomoći bilo je zaposleno manje od godinu dana, a samo 71.000 više od deset godina.
Naređeno zamrzavanje socijalne pomoći
Međutim, zasad neće biti povećanje naknade. U subotu su njemački mediji izvjestili da će sljedeće godine biti još jedno zamrzavanje za 5,6 milijuna korisnika socijalne pomoći.
To znači da će samac i dalje primati 563 eura mjesečno, dok će djeca, ovisno o dobi, primati 357 eura (0-6 godina), 390 eura (7-14 godina) i 471 euro (15-18 godina).
Očekuje se da će kabinet odobriti zamrzavanje pomoći 10. rujna. Bundestag ga više ne mora odobriti.
Iznos naknade prilagođava se godišnje na temelju kretanja cijena i plaća. U 2024. godini standardna stopa skočila je za 61 euro zbog nagle inflacije. Budući da su cijene od tada naglo pale, građanski dodatak je zapravo previsok od 2025. godine.
Međutim, država ne smije smanjiti naknadu zbog važećeg zakona o zaštiti imovine, pišu njemački mediji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
