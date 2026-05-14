Ljubljana dobiva muzej balkanskog humora, instituciju u kojoj će biti izloženo četristotinjak šala, prenosi u četvrtak agencija STA.
Oglas
Službenim otvaranjem u petak 'Bullshit – Muzej balkanskog humora' postaje mjesto koje će tematski u nekoliko prostorija prikazivati šale s različitim temama, od hrane i pića, do međuljudskih odnosa, a jedan kutak posvećen je i djeci.
Šale su predstavljene tako da budu razumljive stanovnicima Balkana, ali i posjetiteljima koji govore engleski, njemački i talijanski jezik, piše slovenska agencija.
Projekt su danima najavljivali tajnoviti plakati s natpisom 'U Ljubljanu dolazi Bullshit', o čemu se proteklih tjedana nagađalo ne samo u Ljubljani i po Sloveniji, već i u Zagrebu te Beogradu.
Riječ je o prvom muzeju balkanskog humora na svijetu. Nastao je na temelju 'grafita' koje je inicijator Borut Kokelj počeo spontano skupljati u mladosti, a danas ih ima više od 25 tisuća.
Muzej, koji će biti otvoren svakog dana u tjednu, osmišljen je tako da se njegova zbirka može neprestano mijenjati i dopunjavati.
„Četiri stotine štosova, pet jezika, pet prostorija, čašica rakije na ulazu ili izlazu i nula ozbiljnih tema”, rekao je Kokelj, a prenosi STA.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas