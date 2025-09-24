Odlazak u muzej kao terapija? Liječnici provode novi eksperiment

Britanija je prva započela s "muzejima na recept", u sklopu trogodišnjeg projekta pokrenutog godine 2014. Nagrađivani pilot projekt u početku je bio namijenjen starijim osobama koje su, kako se vjeruje, prilično društveno izolirane. 'Recepti' su se pokazali vrlo učinkovitima s obzirom na to da su posjeti umjetničkim galerijama i muzejima već neko vrijeme čvrsto upisani u britanski zdravstveni sustav s mjerljivim učinkom.