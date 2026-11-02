NASLJEDNIK KOVAČEVIĆA
Gazda poljskog kluba bijesan zbog Bobana: "Zove me on i Mamićevi ljudi. Naš trener nije na prodaju!"
Potraga za novim trenerom Dinama došla je na rub skandala. Nakon što je u javnost procurila vijest da je Dinamo spreman platiti tri milijuna eura za Španjolca Óscara Garcíju, oglasio se vlasnik Pogońa iz Szczecina, Alex Haditaghi.
U žestokom i opširnom priopćenju na društvenim mrežama prozvao je vodstvo zagrebačkog kluba, a u cijelu priču upleo je i osobe povezane s nekadašnjim čelnikom Modrih, Zdravkom Mamićem.
Haditaghi je izrazio duboko razočaranje postupcima maksimirske delegacije te naglasio da nema nikakvu namjeru pustiti trenera s kojim je prije samo nekoliko mjeseci potpisao trogodišnji ugovor bez izlazne klauzule.
"Želim se osvrnuti na sve glasnija nagađanja o našem glavnom treneru Óscaru Garcíji i navodnom interesu zagrebačkog Dinama. Prije nekoliko mjeseci Pogoń Szczecin donio je važnu odluku. Razišli smo se s prethodnim trenerom, dali povjerenje Óscaru Garcíji i ozbiljno se, dugoročno obvezali na suradnju s njim. Potpisali smo trogodišnji ugovor bez otkupne klauzule i bez ugovorne mogućnosti jednostranog raskida za trenera. To nije bila slučajnost. Bila je to promišljena odluka jer smo vjerovali u Óscara, njegove sposobnosti, njegovu viziju i budućnost koju možemo zajedno izgraditi. Dopustite da budem potpuno jasan. Nismo doveli Óscara Garcíju u Szczecin da bismo ga razvijali za neki drugi nogometni klub. Angažirali smo ga kako bi izgradio nešto posebno u Pogońu Szczecin. Iznimno poštujem Dinamo, njegovu povijest, uspjehe i položaj u europskom nogometu. Ali poštovanje mora biti obostrano. Duboko me razočarava što klub Dinamova ugleda pokušava dovesti trenera koji je tek nedavno preuzeo tako važnu ugovornu obvezu prema drugom klubu", poručio je prvi čovjek poljskog kluba na početku obraćanja.
Međutim, najintrigantniji dio priopćenja odnosi se na navodno uključivanje drugih osoba u pregovore, pri čemu je prvi čovjek Pogońa progovorio o pozivima iz Hrvatske.
"Još me više iznenađuje što mi se danas obraćaju ne samo aktualni Dinamov predsjednik Zvonimir Boban nego i pojedinci povezani s nekadašnjim vodstvom Zdravka Mamića. Iskreno, smatram to izvanrednim i šokantnim. Ne razumijem zašto se pojedinci povezani s različitim razdobljima Dinamova vodstva uključuju u budućnost trenera koji ima čvrst ugovor s Pogońom Szczecin. Profesionalni nogomet mora se temeljiti na načelima, poštovanju, integritetu i nepovredivosti ugovornih obveza. Ne samo na tome tko ima najveće ime ili najdublje džepove", istaknuo je Haditaghi.
Prvi čovjek kluba iz Szczecina naglasio je da s Garcíjom nije ni razgovarao o ponudi te je poslao nedvosmislenu poruku svima koji smatraju da se ugovori s poljskim klubovima mogu lako raskinuti.
"Nisam razgovarao s Óscarom o tim glasinama i ne namjeravam dopustiti da ta nagađanja ometaju naš klub uoči današnje važne utakmice. Naši igrači, stručni stožer i navijači zaslužuju našu potpunu pozornost i usredotočenost. Međutim, bio bih iskreno šokiran i duboko razočaran kada bi Óscar uopće razmišljao o napuštanju ovog projekta nakon samo 11 utakmica. Poljska i Szczecin dočekali su ga raširenih ruku. Naši navijači prihvatili su ga. Naši igrači dali su mu povjerenje. Naš klub pružio mu je stabilnost, povjerenje i dugoročnu priliku da izgradi nešto važno. Nakon samo nekoliko utakmica, dok se naša momčad natječe pri vrhu Ekstraklase i dok su pred nama brojne uzbudljive prilike, bilo bi iznimno teško razumjeti takav odlazak. Vjerujem da je Óscar čovjek čvrstog karaktera, integriteta i časti te očekujem da obveza koju smo preuzeli jedan prema drugome nešto znači. Pogoń Szczecin nije odskočna daska. Nismo klub koji odustaje od svojih ambicija zato što je neka druga europska institucija pokucala na vrata. Imamo vlastitu povijest, vlastiti ponos, vlastite navijače i vlastite snove. Ovdje gradimo nešto što zaslužuje odanost, strpljenje i uvjerenost u ono što radimo. A onima koji vjeruju da svaka osoba i svaka obveza u nogometu imaju svoju cijenu imam vrlo jednostavnu poruku: Varate se. NAŠ TRENER, NAŠE VRIJEDNOSTI I NAŠE AMBICIJE NISU NA PRODAJU. Rasprava je završena!!!", oštro je zaključio Haditaghi.
Dinamu je tako, barem zasad, zatvoren put do navodno prve opcije Alberta Capellasa i Zvonimira Bobana, prenosi Sportklub. Ostaje vidjeti hoće li maksimirski čelnici uspjeti promijeniti čvrst stav poljskog kluba ili će se morati okrenuti nekom od rezervnih rješenja s popisa kandidata.
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