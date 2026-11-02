Gazda poljskog kluba bijesan zbog Bobana: "Zove me on i Mamićevi ljudi. Naš trener nije na prodaju!"

"Nisam razgovarao s Óscarom o tim glasinama i ne namjeravam dopustiti da ta nagađanja ometaju naš klub uoči današnje važne utakmice. Naši igrači, stručni stožer i navijači zaslužuju našu potpunu pozornost i usredotočenost. Međutim, bio bih iskreno šokiran i duboko razočaran kada bi Óscar uopće razmišljao o napuštanju ovog projekta nakon samo 11 utakmica. Poljska i Szczecin dočekali su ga raširenih ruku. Naši navijači prihvatili su ga. Naši igrači dali su mu povjerenje. Naš klub pružio mu je stabilnost, povjerenje i dugoročnu priliku da izgradi nešto važno. Nakon samo nekoliko utakmica, dok se naša momčad natječe pri vrhu Ekstraklase i dok su pred nama brojne uzbudljive prilike, bilo bi iznimno teško razumjeti takav odlazak. Vjerujem da je Óscar čovjek čvrstog karaktera, integriteta i časti te očekujem da obveza koju smo preuzeli jedan prema drugome nešto znači. Pogoń Szczecin nije odskočna daska. Nismo klub koji odustaje od svojih ambicija zato što je neka druga europska institucija pokucala na vrata. Imamo vlastitu povijest, vlastiti ponos, vlastite navijače i vlastite snove. Ovdje gradimo nešto što zaslužuje odanost, strpljenje i uvjerenost u ono što radimo. A onima koji vjeruju da svaka osoba i svaka obveza u nogometu imaju svoju cijenu imam vrlo jednostavnu poruku: Varate se. NAŠ TRENER, NAŠE VRIJEDNOSTI I NAŠE AMBICIJE NISU NA PRODAJU. Rasprava je završena!!!", oštro je zaključio Haditaghi.