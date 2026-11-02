Kenny HOLSTON / POOL / AFP

Demokrati se na izborima za Kongres bore za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom i Senatom. Evo što bi njihova pobjeda značila za njih, ali i za Donalda Trumpa.

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Ako demokrati na izborima u utorak ponovno osvoje većinu u američkom Zastupničkom domu ili Senatu, posljednje dvije godine predsjedničkog mandata Donalda Trumpa izgledat će znatno drukčije od prve dvije. No što bi demokrati zapravo mogli učiniti ako preuzmu kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa?

Što demokrati mogu učiniti ako osvoje Zastupnički dom?

Ako demokrati preuzmu Zastupnički dom, republikanci više neće moći donositi zakone kroz taj dom bez njihove potpore, piše The Guardian.

Demokratska većina mogla bi pokrenuti istrage protiv Trumpove administracije, zahtijevati dokumente i svjedočenja te podvrgnuti visoke dužnosnike kontinuiranom kongresnom nadzoru. Demokrati bi se također mogli suočiti s pritiskom vlastitih birača da po treći put pokrenu postupak opoziva Donalda Trumpa.

Što demokrati mogu učiniti ako osvoje Senat?

Senat potvrđuje imenovanja članova vlade, veleposlanika i saveznih sudaca, uključujući suce Vrhovnog suda.

Demokratska većina mogla bi blokirati ili odgoditi brojna Trumpova imenovanja te prisiliti Bijelu kuću na pregovore o zakonodavnim prijedlozima.

Što ako pobijede republikanci?

Čak i ako republikanci zadrže kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa, smanjena većina mogla bi im otežati upravljanje, osobito kada je za donošenje zakona potrebna gotovo jednoglasna potpora zastupnika ili senatora vlastite stranke.

Što bi demokrati mogli istraživati ako osvoje većinu?

Politički novinar Joseph Gedeon izdvojio je neke od najvažnijih istraga koje bi demokrati mogli pokrenuti ako ponovno preuzmu kontrolu nad Kongresom:

1) Poslovanje Trumpove obitelji

Robert Garcia, najviše rangirani demokrat u Odboru za nadzor Zastupničkog doma, stavio je istragu o mogućoj korupciji Trumpove obitelji na prvo mjesto svojih prioriteta.

Zastupnik Jamie Raskin zatražio je informacije o poslovnim aktivnostima Trumpova zeta Jareda Kushnera i njegova sina Donalda Trumpa mlađeg.

2) Epsteinovi dokumenti i elektronička pošta

Zahvaljujući zajedničkim naporima zastupnika Roa Khanne i Thomasa Massieja, američko Ministarstvo pravosuđa prošle je godine bilo prisiljeno objaviti milijune dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

Međutim, Ministarstvo pravosuđa odmah je propustilo zakonski rok za objavu dokumenata. Potom je objavilo samo oko 3,5 milijuna stranica od ukupno šest milijuna kojima raspolaže, uz obrazloženje da su preostali dokumenti duplikati.

Nezadovoljstvo među demokratima i republikancima izazvalo je i opsežno zacrnjivanje dijelova pojedinih dokumenata, kao i, čini se, slučajno otkrivanje identiteta nekih žrtava.

Ministarstvo pravosuđa sada se suočava s tužbom novinarke Katie Phang zbog niza tih pitanja. Čak i pod republikanskom kontrolom Kongresa, Odbor za nadzor Zastupničkog doma, kojim predsjeda republikanac James Comer, bio je jedno od rijetkih mjesta na kojima su demokrati i republikanci uspijevali surađivati.

Članovi obiju stranaka redovito su, iako ne uvijek, zajednički izdavali sudske pozive svjedocima te pokretali postupke protiv onih koji su odbijali surađivati s odborom. Očekuje se da bi se takva suradnja mogla nastaviti i u slučaju demokratske većine u novom sazivu Kongresa.

3) Pentagon i rat

Jason Crow, demokratski kongresnik iz Colorada koji je član odbora za oružane snage i obavještajne poslove te supredsjedatelj kongresne skupine za borbu protiv korupcije, izjavio je da bi istrage započeo od Pentagona.

Pritom se pozvao na izvješća prema kojima su sredstva namijenjena obrani usmjeravana prema tvrtkama povezanima s Trumpovom obitelji.

4) Mogući treći opoziv Trumpa

Vođa demokratske manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries izjavio je da demokrati ovoga puta ne isključuju nijednu mogućnost kada je riječ o pokretanju postupka opoziva predsjednika.

Hakeem Jeffries | Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

S druge strane, vođa republikanske većine u Zastupničkom domu Steve Scalise predviđa da bi demokrati pokušali pokrenuti opoziv već „prvog dana” nakon preuzimanja većine.

Što su demokrati učinili kada su posljednji put preuzeli Zastupnički dom tijekom Trumpova mandata?

Na izborima 2018. godine, na polovici Trumpova prvog predsjedničkog mandata, demokrati su uvjerljivo osvojili većinu u Zastupničkom domu, u velikom izbornom valu potpore Demokratskoj stranci.

Odbori Zastupničkog doma ubrzo su pokrenuli desetke istraga o Trumpovu poslovanju, njegovu postupanju tijekom istraga o ruskom upletanju u izbore te mogućim sukobima interesa.

Nešto više od godinu dana nakon izbora 2018., poslije višemjesečnih poziva ljevice na opoziv predsjednika, Zastupnički dom izglasao je pokretanje postupka opoziva Trumpa, uglavnom prema stranačkim linijama.

Demokrati su optužili Trumpa da je pokušao manipulirati nadolazećim predsjedničkim izborima pritiskom na Ukrajinu da proizvede kompromitirajuće informacije o Joeu Bidenu, a zatim opstruirao kongresni nadzor.

Trump je poslije oslobođen obiju optužbi u Senatu, koji je bio pod kontrolom republikanaca. Godine 2021. Trump je drugi put opozvan u Zastupničkom domu zbog poticanja napada na američki Kapitol 6. siječnja. Međutim, Senat ga je i u tom postupku oslobodio optužbe.