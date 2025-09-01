Britanski kralj Charles na putovanja nosi i dasku za WC

Kralj također nosi vlastitu organsku hranu. Charles nikada ne kuha svoja jaja niti peče svoje scones, jer je vrlo izbirljiv oko načina na koji se pripremaju. Inzistira da se skuha šest jaja, kako bi barem dva bila savršena po njegovu ukusu. Iako svakodnevno uživa u jajima i sconesima, kraljevska kuhinja (neslužbeno) potroši oko 42 jaja tjedno samo kako bi pripremila savršena jaja za kralja.