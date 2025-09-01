Britanski kralj Charles na putovanja nosi i dasku za WC

Britanski kralj Charles poznat je po svojim neobičnim navikama, a kada odlazi u posjet prijateljima za vikend, sa sobom ponese gotovo „polovicu svog namještaja”.
Oglas
Autor Tom Bower u knjizi „Pobunjeni kralj” piše o Charlesovim neobičnim navikama…
„Dan ranije kralj bi poslao kamion s namještajem kako bi zamijenio savršeno prilagođen namještaj u sobama za goste. Kamion je sadržavao cijelu spavaću sobu Charlesa i Camille, uključujući ortopedski krevet, njegov vlastiti posteljni set, mali radio, Charlesovu dasku za WC, role toaletnog papira Kleenex Premium Comfort, viski Laphroaig i flaširanu vodu.”
Kralj također nosi vlastitu organsku hranu. Charles nikada ne kuha svoja jaja niti peče svoje scones, jer je vrlo izbirljiv oko načina na koji se pripremaju. Inzistira da se skuha šest jaja, kako bi barem dva bila savršena po njegovu ukusu. Iako svakodnevno uživa u jajima i sconesima, kraljevska kuhinja (neslužbeno) potroši oko 42 jaja tjedno samo kako bi pripremila savršena jaja za kralja.
People with too much privilege can't overcome the even smallest of challenges... pic.twitter.com/QqQVM6zNg4— internet hall of fame (@InternetH0F) September 1, 2025
Kraljevska biografkinja Tina Brown u svojoj knjizi „Palački dokumenti” navodi da je Charles često donosio gotove martini koktele na večere.
„Za razliku od kraljice, koja je jela ono što joj je posluženo, princ bi unaprijed odredio svoje preferencije u meniju i ponekad bi dolazio s oficirom koji je nosio unaprijed pripremljeni martini, spreman da mu ga batler natoči u čašu.”
Charlesove kulinarske posebnosti ne završavaju s jajima i martinijima.
„Godinama nije ručao, ali na inzistiranje kraljice Camille i svojih liječnika uveo je podnevni obrok od pola avokada”, prenosi Govorise.
Povremeno jede biljnu hranu kako bi smanjio svoj utjecaj na okoliš. U razgovoru za BBC 2021. godine objasnio je: „Godinama sam dva dana u tjednu izbjegavao meso i ribu, a jedan dan mliječne proizvode.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas