SLUČAJ JANKOMIR
Škaričić za N1: "Trebalo je puno više političkih glava popadati"
Novinarka Nataša Škaričić, koja godinama prati zdravstveni sustav, za N1 komentirala je slučaj smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru. Kritizirala je reakciju nadležnih institucija, ali i smjer u kojem je otišla javna rasprava o ovom slučaju.
Upitana je li šokirana slučajem na Jankomiru, ali i načinom na koji se cijela priča razvijala, Škaričić je odgovorila potvrdno.
"Apsolutno. Bavim se zdravstvom, uglavnom kriminalom i nepravilnostima unutar sektora. Ova tragedija ima jednu dimenziju iznad svih koje smo dosad vidjeli: Čovjek je ubijen na brutalan i mučan način, i to čovjek iz najranjivije skupine bolesnika."
Smatra da je cijeli sustav, od lokalne bolnice do premijera i gradonačelnika, reagirao potpuno neadekvatno. Istaknula je da je institucijama trebalo iznimno dugo da procesuiraju slučaj te postavila pitanje kako bi istraga uopće završila da snimka nije dospjela u javnost.
"Tek kad je snimka, koja je strašna, dospjela u javnost, svi su se ozbiljno angažirali na tome da se sanira, da se riješi reputacijska šteta."
Rasprava se pretvorila u politička prepucavanja
Prema mišljenju Škaričić, rasprava je otišla u pogrešnom smjeru, nije donijela ništa konstruktivno niti je utvrđeno tko je odgovoran. Sve se, smatra, razvodnilo u međustranačkim prepucavanjima, ali i onima između vodećih ljudi Grada Zagreba i države.
Posebno ju je, kaže, šokirala sjednica saborskog Odbora za zdravstvo, koja je trajala četiri sata i 40 minuta. Ostala je zapanjena time što su sudionici rasprave uglavnom govorili o potrebi donošenja novih mjera i preciznijeg definiranja procedura, umjesto da se utvrdi odgovornost za ono što se dogodilo.
"Ja mislim da je to nešto o čemu treba razgovarati, ali tek kad do kraja odgovorimo na pitanje kako je moguće takvo ubojstvo u jednoj ozbiljnoj i važnoj ustanovi u RH. To treba raščistiti do kraja."
"Čini mi se da nijednom političkom dioniku to nije u interesu jer je odgovor kompromitirajući za sve njih", zaključila je Škaričić.
Izuzev izlaganja pučke pravobraniteljice, koje smatra vrijednim, Škaričić kaže da prvi dio sjednice saborskog Odbora za zdravstvo nije bio edukativan.
"Nisu tu činjenično dobro razjašnjene stvari do kraja", kaže.
Kada je riječ o Možemo! i gradskoj vlasti, upozorava da je rasprava prerano otišla u smjeru promjena zdravstvenih politika i zakona.
"Mi razgovaramo o tome da je netko ubio čovjeka, a ovo je razina iznad kvalitete institucionalne skrbi. Nama ne trebaju nikakve posebne izmjene procedura, pravilnika da bismo znali da vezanog pacijenta ne smijemo gušiti jastucima. Jako mi je etički problematično da se s jednog brutalnog događaja skrenulo u jednu općologiju o stanju u psihijatriji", rekla je Škaričić.
Trebalo je, smatra, najprije utvrditi odgovornost svih uključenih u slučaj, a tek potom, na drugoj sjednici Odbora, otvoriti raspravu o problemima institucionalne skrbi za psihijatrijske pacijente.
S druge strane, Škaričić smatra da su "agresivni HDZ-ovci" jedva dočekali priliku da diskreditiraju Možemo! i prikupe političke bodove u trenutku kada su se i sami našli u neugodnoj situaciji zbog afere Zadravec.
Škaričić ističe da još nisu do kraja razjašnjene uloge gradske pročelnice Lore Vidović, Ministarstva zdravstva i zdravstvene inspekcije, kao ni dvadesetak osoba uključenih u cijeli slučaj. Upozorava da bi u pojedinim slučajevima mogla postojati i kaznenopravna odgovornost.
Tadašnjoj ravnateljici bolnice, ističe Škaričić, trebalo je "užasno dugo" da rekonstruira sve što se događalo, a to je trebala učiniti već sljedećeg dana.
"To je nevjerojatno objašnjenje, da se ravnateljica nakon takvog događaja oslonila na izjave onih koji su u njemu sudjelovali. Nemam riječi."
Škaričić je otvorila i niz pitanja o organizaciji rada unutar bolnice, postupanju zdravstvenih djelatnika i reakciji nadležnih službi.
"Kakva je to organizacija unutar bolnice da je nešto ovakvo uopće bilo moguće? Kako su ti ljudi mogli, znajući da ih snima kamera, tako bezobzirno raditi? Kako je moguće da je tu bila specijalizantica, a ne specijalist psihijatrije? Po zakonu psihijatar mora nadzirati postupak sputavanja. Što je radio mrtvozornik? Što je radila zdravstvena inspekcija? Obitelj je događaj prijavila dva, tri dana nakon smrti, a oni su reagirali devet ili deset dana nakon. Trebalo je puno više političkih glava popadati nego što se dogodilo", rekla je Škaričić.
Slučaj Dijane Zadravec
Škaričić se osvrnula i na slučaj Dijane Zadravec, poništenje natječaja te izjavu premijera Andreja Plenkovića da je riječ o petorazrednom imenovanju, čime je, prema njezinu mišljenju, banalizirao cijeli slučaj.
"Ovo što Plenković radi i kompletan HDZ u odnosu na tragediju u Jankomiru je zaista sramotno. Hvataju se politički poeni nad mrtvim čovjekom, to je strašno. Strašno je i to što se ne razmatra uloga ministrice zdravstva i inspekcije. To su ljudi koji su trebali snositi političke posljedice."
Teško je, kaže Škaričić, uspoređivati slučaj Jankomir s političkom petljanijom oko Dijane Zadravec. U njezinu je slučaju, upozorava, problem političko kadroviranje u zdravstvu.
Podsjetila je i na slučaj bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, koji je optužen da je u sklopu zločinačkog udruženja oštetio zdravstveni sustav, a potom se zaposlio u bolnici koju je, prema optužbama, oštetio.
"Nakon toga o kadrovskim izborima HDZ-a nemamo što raspravljati", kaže Škaričić.
U slučaju Dijane Zadravec posebno joj je zanimljivo to što je natječaj poništen bez obrazloženja.
Za cijelu situaciju najodgovorniji je, prema mišljenju Škaričić, ravnatelj bolnice. Ističe da on mora imati autonomiju u odlučivanju, neovisno o tome što mu govori premijer Andrej Plenković.
U središte pozornosti stoga bi stavila upravo ravnatelja bolnice, a ne premijera. Naglašava da se sve događa u zdravstvenoj ustanovi za čije je funkcioniranje odgovoran ravnatelj, a ne predsjednik Vlade.
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