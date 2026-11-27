"Kakva je to organizacija unutar bolnice da je nešto ovakvo uopće bilo moguće? Kako su ti ljudi mogli, znajući da ih snima kamera, tako bezobzirno raditi? Kako je moguće da je tu bila specijalizantica, a ne specijalist psihijatrije? Po zakonu psihijatar mora nadzirati postupak sputavanja. Što je radio mrtvozornik? Što je radila zdravstvena inspekcija? Obitelj je događaj prijavila dva, tri dana nakon smrti, a oni su reagirali devet ili deset dana nakon. Trebalo je puno više političkih glava popadati nego što se dogodilo", rekla je Škaričić.