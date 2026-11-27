potpuna ludnica
Htjeli ste ugrabiti PlayStation na Crni petak zbog GTA VI? Provjerili smo stanje u šest trgovina
Prošlog je tjedna, nakon dugih 13 godina čekanja, izašla videoigra Grand Theft Auto VI. Milijuni igrača diljem svijeta već su nabavili svoju kopiju i krenuli u višesatno, neki i višednevno, igranje najiščekivanije igre u povijesti videoigara. Naravno, pod uvjetom da već imaju Playstation 5 ili su ga uspjeli kupiti na vrijeme.
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Igra je dostupna u većini hrvatskih trgovina. Proizvod sadrži samo kod za preuzimanje, kojeg mogu upotrijebiti samo korisnici koji imaju račun za PlayStation. A ako ste među onima koji nemaju konzolu, ili ste Playstation planirali kupiti baš danas, na Crni petak, nemamo dobre vijesti.
Provjerili smo ponudu na stranicama šest trgovina elektronike - Big Bang, Links, Mall.hr, Pevex, Instar Informatika i Elipso.
U svakoj od njih artikl "Playstation 5" je - nedostupan.
Provjerili smo i kada bi konzola ponovno mogla biti dostupna, no odgovor je većinom bio isti - ne znamo. "Voljeli bismo da znamo", odgovorili su nam iz jedne trgovine, dok su iz druge dodali da artikl trenutno nije moguće naručiti od dobavljača.
Iz Linksa kažu da povratak Playstationa na njihove police očekuju početkom 2027. godine.
Rekordna prodaja
Igra je izašla prošlog četvrtka, a koliko su igrači bili nestrpljivi pokazuju i prednarudžbe. Čak devet dana prije samog izlaska igra je prodana u više od 32,5 milijuna primjeraka i ostvarila više od milijardu dolara prihoda od prednarudžbi.
Prvog dana nakon izlaska GTA je ostvario rekordnu prodaju, dosegnuvši iznos od čak 3,8 milijardi dolara, što je predstavlja najveće lansiranje u svijetu zabave u povijesti.
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