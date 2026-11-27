Vijeće za građanski nadzor
Ranko Ostojić potvrdio kada će razriješiti Maršavelskog dužnosti
Aleksandar Maršavelski, koji je dao ostavku na mjesto člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, bit će razriješen u utorak na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, potvrdio je Hini u petak predsjednik Odbora Ranko Ostojić.
Ranko Ostojić istaknuo je da, bez obzira što je Aleksandar Maršavelski dao ostavku, mora biti razriješen i to će se učiniti na sjednici Odbora, sazvanoj za utorak, 1. prosinca 2026. Rekao je i da će se natječaj za novog člana ili članicu Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija raspisati nakon zimske stanke u Saboru.
Dodao je da postupak izbora novog člana može potrajati pa je podsjetio da je svojedobno nakon odlaska tadašnjeg predsjednika Vijeća Miroslava Šeparovića prošlo 10 mjeseci dok se nije izabrao novi. Na novinarsku opasku da se sada ne bira novi predsjednik nego "običan" član Vijeća, rekao je da ne želi ništa prejudicirati da će postupak otezati, nego samo da može potrajati i da rad Vijeća (koji ima predsjednika i šest članova) nije u problemu radi razrješenja jednog člana.
Aleksandar Maršavelski, koji je u 5. studenog 2026. podnio neopozivu ostavku u Vijeću, profesor je na Katedri za kazneno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, a pod pseudonimom Prijatelj studenata mjesecima je u srpskom Danasu objavljivao pisma studentima u kojima ih je savjetovao u borbi protiv režima Aleksandra Vučića.
Vijeće za građanski nadzor o sigurnosnom informiranju predsjednice i članova Vijeća
Danas se održava i sjednica Vijeća za građanski nadzor na kojoj je i točka " sigurnosno informiranje predsjednice i članova Vijeća" na kojoj će se članove podsjetiti da ne mogu politički djelovati niti na bilo koji način biti politički aktivni, što podrazumijeva i djelovanje u drugim državama, doznaje Hina, a sve kako bi se ubuduće izbjegle situacije poput ove koja se dogodila s Maršavelskim.
Osobi, koja će se izabrati umjesto Maršavelskog, mandat neće trajati pune četiri godine, nego će dovršiti preostali dio četverogodišnjeg mandata.
Da bi se netko javio na javni poziv mora biti hrvatski državljanin visoke stručne spreme, pri čemu najmanje po jedan član Vijeća mora biti pravnik, politolog i inženjer elektrotehnike. Predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti članovi užeg vodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u Vijeću. Za članove Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera te postupak za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat) koji traje 5 godina.
Vijeće prati zakonitost rada sigurnosnih službi, prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode. Prikupljena saznanja i podatke iz tih aktivnosti u formi obavijesti dostavlja Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Hrvatskoga sabora, predsjedniku saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija.
Također, daje obavijesti i o načinu podnošenja zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih osoba o zamijećenim nezakonitim postupcima ili nepravilnostima u radu sigurnosno-obavještajnih agencija, osobito u slučajevima kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
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