Dodao je da postupak izbora novog člana može potrajati pa je podsjetio da je svojedobno nakon odlaska tadašnjeg predsjednika Vijeća Miroslava Šeparovića prošlo 10 mjeseci dok se nije izabrao novi. Na novinarsku opasku da se sada ne bira novi predsjednik nego "običan" član Vijeća, rekao je da ne želi ništa prejudicirati da će postupak otezati, nego samo da može potrajati i da rad Vijeća (koji ima predsjednika i šest članova) nije u problemu radi razrješenja jednog člana.