prva procjena
Objavljeni novi podaci o hrvatskom BDP-u
Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u trećem tromjesečju ove godine već 23. kvartal zaredom, i to brže nego u prethodnom tromjesečju, što se ponajviše zahvaljuje rastu osobne potrošnje i investicija.
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Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je petak prvu procjenu, prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u trećem tromjesečju realno porastao za 2,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.
To je već 23. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, i to brže nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 1,7 posto.
Prva procjena, prema izvornim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u trećem tromjesečju 2026. realno veća za 2,7 posto u odnosu na isto tromjesečje 2025.
Potrošnja kućanstava u trećem tromjesečju 2026. realno je porasla za 2,8 posto, na što je najviše utjecao porast prometa od trgovine na malo, objavio je DZS.
Potrošnja države u trećem tromjesečju 2026. realno je porasla za 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
U trećem tromjesečju 2026. izvoz roba i usluga ostvario je realni rast od 0,1 posto, a uvoz roba i usluga za 9,3 posto.
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