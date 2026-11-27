Screenshot, Nova.rs.

Na pravoslavni Božić, 7. siječnja 2026. godine, u Srbiji je bilo iznimno hladno. Za dan nakon Božića najavljene su temperature od minus 14 stupnjeva. U Dnevniku televizije Nova objavljen je prilog o ljudima koji nemaju krov nad glavom, a koji su pravoslavni Božić proveli u prolazima, tunelima i na ulici.

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Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, 2024. godine izjavio je da je tisuću beskućnika na beogradskim ulicama dokaz da je Beograd metropola, podsjeća Nova.rs.

U prilogu televizije Nova, objavljenom 7. siječnja 2026. godine, novinarka Anita Ikanović razgovarala je s ljudima koji Božić provode u podzemnim prolazima Beograda. Tijekom razgovora s jednim muškarcem prišao je Radomir Saičić, čije je prezime u prilogu pogrešno navedeno kao Zaičić, te muškarcu dao hranu.

Radomir Saičić, srpski kemičar, akademik, redoviti profesor Kemijskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu i parlamentarni zastupnik Studentske liste, prišao je beskućniku i dao mu hranu.

"Čovjek nije u povoljnoj životnoj situaciji pa mu, eto, pokušavamo pomoći. Više sam puta susreo ljude u nepovoljnim životnim okolnostima i pokušao im pomoći, ali socijalne službe ne čine ništa. Poznajem još nekoliko ljudi na Svetosavskom platou i drugim mjestima koji su puni rana i u vrlo žalosnom stanju.

Ondje provode zimske dane, ali država ne čini mnogo, uglavnom su posvećeni osobnom bogaćenju i korupciji", rekao je Saičić nakon što ga je Ikanović upitala zašto je beskućniku dao hranu i poznaje li ga.

Prilog objavljen prije deset mjeseci ovih je dana ponovno postao aktualan, osobito dio u kojem se pojavljuje Saičić, zbog nagađanja da bi upravo on mogao biti kandidat Studentske liste na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji.