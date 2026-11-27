startup 7sense Digital
Mlade poduzetnice o umjetnoj inteligenciji: "Jedna stvar je ključna"
Gošće našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bile su Stella Antonović i Rosa Stojnić, suosnivačice startupa 7sense Digital. Razgovarali su o umjetnoj inteligenciji i najboljem načinu implementacije chatbotova.
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SK
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