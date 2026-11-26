Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Predsjednik Skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić danas je raspisao predsjedničke izbore za 27. prosinca, a vijest je na stranicama inicijative Svi u blokade – FDU popraćena novim spotom i pitanjem: „Gdje si za reprizu pobjede?”

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Glavni junak novog videozapisa bivši je predsjednik Aleksandar Vučić, čija je karijera prikazana od radikalskih početaka uz Vojislava Šešelja do aktualnih performansa u Skupštini i ozlijeđenog prsta, piše nova.rs.

Bilo je tu smijeha, poljubaca, plesa, parizera i pecanja, ali i preznojavanja, lutanja i partija društvene igre „Čovječe, ne ljuti se”.

Sve je popraćeno Vanninin hitom „Kao da me nema”, koji se, sudeći prema reakcijama gledatelja, pokazao kao pun pogodak.

„Ajmo opet”, pozvali su studenti Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU).

„Ajmo sada još jače”, odgovaraju njihovi pratitelji.