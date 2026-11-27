REUTERS/ALEXANDRE DIMOU

Navijački neredi koji su u četvrtak navečer izbili na stadionu Velodrome uoči utakmice Europske lige između Olympique Marseillea i Levskog iz Sofije prerasli su u ozbiljno diplomatsko pitanje. U sukobima je ozlijeđeno jedanaest bugarskih navijača, a njih petero zadržano je na bolničkom liječenju.

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Na nasilje su iz Bruxellesa, gdje sudjeluju na europskom samitu, reagirali francuski predsjednik Emmanuel Macron i bugarska predsjednica Iliana Iotova.

Macron je "s najvećom odlučnošću" osudio napade na bugarske državljane te u razgovoru s bugarskom kolegicom poručio da ovi incidenti neće proći nekažnjeno.

Predsjednica Iotova opisala je snimke sa stadiona kao "zastrašujuće", pozvavši francuske vlasti da do kraja rasvijetle napad, a UEFA-u da preispita sigurnosne uvjete na stadionu. Oštru osudu uputilo je i bugarsko Ministarstvo vanjskih poslova, piše Euronews.

Što se dogodilo na Velodromeu?

Prema pisanju francuskog L'Équipea, neredi su započeli desetak minuta prije početka utakmice zakazane za 18:45. Skupina bugarskih navijača, koja je bila smještena na bočnoj tribini Jean-Bouin izvan gostujućeg sektora, navodno je u više navrata provocirala domaće ultrase.

Među provokacijama su zabilježeni i nacistički pozdravi.

🚨 Chaos inside the Stade Velodrome as flares fly and fans climb the barriers ahead of kickoff between Olympique de Marseille and Levski Sofia in the Europa League. 🇫🇷⚔️🇧🇬 Following pre-match clashes in the city center and 500-strict limits for travelling supporters, tensions boiled over in the stands with pyrotechnics thrown toward the away section before stewards and security intervened! 😳 https://t.co/wuGhI5yAUR — Ultras Clips (@ultras_clips) November 26, 2026

Situacija ubrzo potpuno izmakla kontroli

Nekoliko desetaka domaćih navijača, uglavnom s južne tribine Virage Sud, krenulo je prema tribini Jean-Bouin kako bi se obračunalo s oko 500 bugarskih navijača.

U općoj tučnjavi, u kojoj su neki napadači nosili fantomke, koristile su se motke od zastava, a letjele su baklje i razni predmeti.

Zaštitari i interventna policija uspjeli su razdvojiti sukobljene strane tek nakon upotrebe suzavca.

Prema podacima policijske prefekture, od jedanaest ozlijeđenih Bugara, petero ih je prevezeno u bolnicu uglavnom zbog ozljeda glave i očiju. Unatoč žestini sukoba, policija u prvim satima nakon incidenta nije izvijestila o uhićenjima.

Iz kluba Olympique de Marseille osudili su nasilje i najavili detaljnu istragu svih okolnosti. Utakmica je na kraju ipak odigrana, a francuska momčad slavila je s 1:0.