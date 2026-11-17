Dragomir Milošević
Bivši general četvrti put tražio prijevremeno puštanje na slobodu, Haški sud ponovno ga odbio
Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT), nasljednik Haškog tribunala, odbio je zahtjev bivšeg generala vojske bosanskih Srba Dragomira Miloševića za prijevremeno puštanje na slobodu, potvrđeno je u utorak iz sjedišta MICT-a u Den Haagu.
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Milošević je 2009. godine pravomoćno osuđen na 29 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući opsadu Sarajeva. On je tijekom rata u BiH bio zapovjednik tzv. Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske bosanskih Srba čiji su pripadnici tri i pol godine držali pod opsadom glavni grad BiH i pri tom ubili više od 11 tisuća njegovih stanovnika.
Milošević je u pritvoru od prosinca 2004. godine kada se predao Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) a trenutačno izdržava kaznu u zatvoru u Estoniji.
Do sada je tri puta tražio puštanje na slobodu a sud je sve te zahtjeve odbacio uz konstataciju kako Milošević nije pokazao potrebni stupanj rehabilitacije niti je ozbiljno prihvatio odgovornost za zločine zbog kojih je osuđen.
I u najnovijoj odluci po četvrtom zahtjevu koju potpisuje predsjednica MICT-a sutkinja Graciela Gatti Santana stoje slične ocjene zbog kojih je ona odbila zahtjev za puštanje Miloševića na slobodu.
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