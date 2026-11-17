Milošević je 2009. godine pravomoćno osuđen na 29 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući opsadu Sarajeva. On je tijekom rata u BiH bio zapovjednik tzv. Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske bosanskih Srba čiji su pripadnici tri i pol godine držali pod opsadom glavni grad BiH i pri tom ubili više od 11 tisuća njegovih stanovnika.