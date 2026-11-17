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Maja Sever bila na masovnom prosvjedu u Pragu: "Babiš želi medije staviti pod kontrolu političara"
N1 Info
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17. stu. 2026. 16:01
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Predsjednica Europske federacije novinara i novinarka Maja Sever gostovala je kod Hanan Nanić u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorila o velikom prosvjedu u Pragu protiv planova vlade Andreja Babiša za promjenu načina financiranja javnih medija.
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