na štetu Erste banke
Širi se istraga o velikoj prijevari u aferi 'Bankari': Izvlačili su novac kroz izmišljene kredite
Zagrebačka policija je u koordinaciji s Uskokom proširila kriminalističko istraživanje zbog izvlačenja novca kroz fiktivne kredite na štetu Erste banke, navevši da su dodatnim istraživanjem obuhvaćena još četvorice muškaraca, čime se ukupni broj osumnjičenika popeo na 39, dok se za jednim još traga.
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Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), novo kriminalističko istraživanje dovršeno je nad 59-godišnjakom te dvojicom muškaraca u dobi od 25 i 38 godina koji su predani pritvorskom nadzorniku, dok policija za osumnjičenim 28-godišnjakom intenzivno traga.
Riječ je o nastavku akcije iz ožujka ove godine kada je u istom slučaju već bilo obuhvaćeno i pritvoreno 35 osoba, izvijestio je PUZ.
Policija sumnja da su se novoosumnjičeni povezali s trojicom ranije prijavljenih muškaraca u dobi od 54, 34 i 29 godina, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi na štetu banke.
Prema utvrđenom obrascu, osumnjičenici pronalazili su kreditno nesposobne osobe i nudili im realizaciju gotovinskih kredita bez obzira na uvjete i namjeru vraćanja, uz dogovor da im nakon isplate predaju dio novca.
Za krivotvorenje dokumentacije kojom se lažno prikazivala kreditna sposobnost klijenata bili su zaduženi 59-godišnjak i ranije prijavljeni 34-godišnjak. Potom su klijenti po uputama osumnjičenika lažne papire predavali 54-godišnjem zaposleniku banke.
Zaposlenik banke je, znajući da podaci nisu istiniti, unosio dokumentaciju u sustav, samostalno odobravao kredite ili ih prosljeđivao nadređenima na potpis te u konačnici sklapao ugovore, ističe PUZ.
Nakon što bi im novac sjeo na račun, korisnici kredita podizali su gotovinu i predavali najmanje deset posto iznosa skupini, koja je novac međusobno dijelila ovisno o ulogama. Na taj je način banka oštećena za 829.920 eura, dok su osumnjičenici za sebe zadržali najmanje 100.100 eura.
Ranije određen pritvor petorici osumnjičenika
Istragom je utvrđeno i da je 28-godišnjak, za kojim se traga, po istom modelu uz pomoć krivotvorenih isprava i dogovora s osumnjičenicima realizirao kredit od 30.000 eura, od čega je nakon isplate 3000 eura predao kao dogovorenu proviziju.
Osumnjičene se, ovisno o ulogama, tereti za pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava i davanje mita u sastavu zločinačkog udruženja.
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je nakon pokretanja istrage u ožujku ove godine odredio pritvor petorici okrivljenika, dok za ostale okrivljenike nije bilo predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.
Iz Erste banke su nakon prvotne istrage poručili kako nemaju službene informacije o detaljima akcije Uskoka niti da mogu potvrditi izravnu povezanost s današnjim uhićenjima.
U banci su dodali kako su još početkom 2024. nadležnim tijelima prijavili sumnju na kazneno djelo jednog zaposlenika, nakon što su nepravilnosti otkrivene kroz interne kontrole i sustav prevencije prijevara.
Banka je istaknula da je odmah nakon otkrivanja sumnjivih radnji poduzela dodatne korake radi zaštite svojih interesa. Kako su precizirali, to je uključivalo i izvanredni otkaz ugovora o radu zaposleniku kojeg su prijavili.
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