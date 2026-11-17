Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, vanjskopolitički analitičar i član Foruma za vanjsku politiku Božo Kovačević gostovao je u Studiju uživo N1 televizije, gdje je s Hanan Nanić razgovarao o predstojećem susretu Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Xi Jinpinga u Kini, mogućim pregovorima o završetku rata u Ukrajini te američkom ratu protiv Irana. Upozorio je na opasnost da velike sile ponovno razgovaraju o europskoj sigurnosti bez Europe, ocijenio da Europska unija ne uspijeva usuglasiti zajedničko stajalište te ustvrdio da Trumpova administracija pokušava pronaći izlaz iz sukoba s Iranom.

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