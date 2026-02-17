Europska zemlja poklanja privatne otoke, ali postoji jedna "caka"

Postoji mnogo načina da budete bogati u ovom životu. Možete biti bogati ljubavlju, okruženi prijateljima i obitelji. Možete biti bogati vremenom, koje ćete provoditi kako želite — bilo da meditirate u šumi, kuhate u kuhinji ili idete na plivanje, piše Euronews. A možete biti i jednostavno — basnoslovno bogati, toliko da posjedujete vlastiti privatni otok.