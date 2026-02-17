Europska zemlja poklanja privatne otoke, ali postoji jedna "caka"

Visit Sweden poručio je da je inicijativa usmjerena na dijeljenje „vrlo švedske perspektive slobode i odgovornosti u prirodi“.
Postoji mnogo načina da budete bogati u ovom životu. Možete biti bogati ljubavlju, okruženi prijateljima i obitelji. Možete biti bogati vremenom, koje ćete provoditi kako želite — bilo da meditirate u šumi, kuhate u kuhinji ili idete na plivanje, piše Euronews. A možete biti i jednostavno — basnoslovno bogati, toliko da posjedujete vlastiti privatni otok.
Visit Sweden sada pruža priliku da iskusite ponešto od oba svijeta, jer turistička zajednica poklanja pet privatnih otoka kako bi, kako navode, „podijelila vrlo švedsku perspektivu slobode i odgovornosti u prirodi“.
„Švedska ima više otoka nego bilo koja druga zemlja na svijetu i željeli bismo pozvati ljude da uživaju u onome što je možda najautentičniji oblik luksuza: miru i tišini prirode na vlastitom otoku“, kaže Susanne Andersson, izvršna direktorica Visit Sweden.
‘Vaš švedski otok’ – ili ipak ne?
Prije nego što počnete planirati pretvaranje svog privatnog otoka u resort ili pokretanje nekog drugog unosnog posla, postoje određena ograničenja.
Iako bi to bio „Vaš švedski otok“, kako sugerira naziv kampanje, zapravo ne biste postali njegov vlasnik niti biste ga mogli preimenovati po sebi. Umjesto toga, postali biste službeni skrbnik otoka (uz diplomu kao dokaz) s pravom korištenja na godinu dana.
Tijekom tog razdoblja moći ćete kampirati, plivati, pozivati prijatelje i provoditi vrijeme u prirodi, pod uvjetom da pokažete obzir prema lokalnom životinjskom svijetu i okolišu.
Budući da Švedska u zakon ima ugrađeno pravo javnog pristupa prirodi (Right of Public Access), i druge osobe moći će posjećivati ili prolaziti vašim otokom tijekom tog vremena.
Kako osvojiti privatni otok
Pet privatnih otoka je u igri — Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen i Marsten — a nagrada uključuje i povratno putovanje u Švedsku za dvije osobe.
Nažalost, nagrada ne uključuje prijevoz do „čudesno osamljenih“ otoka koje biste mogli dobiti na korištenje, pa bi dobitnici trebali biti spremni unajmiti kajak, SUP dasku ili brod tijekom putovanja.
Za sudjelovanje u natjecanju potrebno je poslati videozapis u trajanju do jedne minute u kojem objašnjavate zašto zaslužujete otok. Svoje šanse možete povećati dijeljenjem videa na društvenim mrežama uz hashtag #YourSwedishIsland.
Prijave se zaprimaju do 17. travnja 2026., a žiri će odabrati najkreativnije prijave i objaviti pobjednike u svibnju ove godine.
Natjecanje je otvoreno za sve međunarodne putnike starije od 18 godina — osim milijardera. Razlog je taj što Visit Sweden „nastoji redefinirati luksuz kao jednostavnost, tišinu i slobodu u prirodi — a ne materijalni višak“.
