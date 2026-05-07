"Green Goddess"

Ovo je jedna od najtraženijih salata na internetu. Donosimo recept

07. svi. 2026. 16:52
"Ne mogu izbrojati koliko sam puta pripremala ovu salatu posljednjih nekoliko godina – već prvi put kada sam je napravila postala je hit na druženju, a svi moji prijatelji tražili su recept.

Dovela me čak i do gostovanja u emisiji TODAY, a postala je i šesti najtraženiji recept 2022. godine. Potpuno nevjerojatno“, piše Melissa Ben-Ishay na svojoj internetskoj stranici. Ova salata navodno je omiljena i Kourtney Kardashian, a uz to je vrlo zdrava i zasitna.

„Zbog njezine popularnosti upoznala sam i najčešće varijacije recepta. Iskreno, potičem vas da uzmete osnovne elemente ovog recepta i prilagodite ga sebi, koristeći povrće i okuse koje volite. Slobodno dodajte avokado za dodatnu kremoznost ili jalapeño papričicu za malo ljutine“, kaže Melissa.

Ovako pripremljena "green goddess“ salata može stajati u hladnjaku do tjedan dana, ali dressing dodajte posebno u svaku porciju ako je ne planirate pojesti odmah, prenosi Zadovoljna.rs.

Kako se priprema green goddess salata

Sastojci:

Za salatu:

  • 1 manja glavica zelenog kupusa
  • 3/4 manjeg krastavca (ili 1 veći krastavac)
  • 1/4 šalice vlasca
  • 1 vezica mladog luka (svijetlozeleni i bijeli dijelovi)

Za dressing:

  • šaka špinata
  • 4 – 5 žlica maslinovog ulja
  • 1 avokado
  • 1/2 vrećice ribanog parmezana
  • sok od limuna
  • 3 – 4 češnja češnjaka
  • sol i papar

Priprema

Sitno nasjeckajte kupus, krastavac, vlasac i mladi luk pa sve stavite u veliku zdjelu.

Sastojke za dressing ubacite u snažan blender redoslijedom kojim su navedeni (tekući sastojci prvo). Iskoristite dijelove mladog luka koje niste dodali u salatu. Blendajte dok dressing ne postane potpuno gladak i bez zelenih komadića.

Prelijte dressing preko salate i dobro promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedio. Poslužite odmah.

