Ovo je jedna od najtraženijih salata na internetu. Donosimo recept

"Ne mogu izbrojati koliko sam puta pripremala ovu salatu posljednjih nekoliko godina – već prvi put kada sam je napravila postala je hit na druženju, a svi moji prijatelji tražili su recept.
Oglas
Dovela me čak i do gostovanja u emisiji TODAY, a postala je i šesti najtraženiji recept 2022. godine. Potpuno nevjerojatno“, piše Melissa Ben-Ishay na svojoj internetskoj stranici. Ova salata navodno je omiljena i Kourtney Kardashian, a uz to je vrlo zdrava i zasitna.
„Zbog njezine popularnosti upoznala sam i najčešće varijacije recepta. Iskreno, potičem vas da uzmete osnovne elemente ovog recepta i prilagodite ga sebi, koristeći povrće i okuse koje volite. Slobodno dodajte avokado za dodatnu kremoznost ili jalapeño papričicu za malo ljutine“, kaže Melissa.
Ovako pripremljena "green goddess“ salata može stajati u hladnjaku do tjedan dana, ali dressing dodajte posebno u svaku porciju ako je ne planirate pojesti odmah, prenosi Zadovoljna.rs.
Kako se priprema green goddess salata
Sastojci:
Za salatu:
- 1 manja glavica zelenog kupusa
- 3/4 manjeg krastavca (ili 1 veći krastavac)
- 1/4 šalice vlasca
- 1 vezica mladog luka (svijetlozeleni i bijeli dijelovi)
Za dressing:
- šaka špinata
- 4 – 5 žlica maslinovog ulja
- 1 avokado
- 1/2 vrećice ribanog parmezana
- sok od limuna
- 3 – 4 češnja češnjaka
- sol i papar
Priprema
Sitno nasjeckajte kupus, krastavac, vlasac i mladi luk pa sve stavite u veliku zdjelu.
Sastojke za dressing ubacite u snažan blender redoslijedom kojim su navedeni (tekući sastojci prvo). Iskoristite dijelove mladog luka koje niste dodali u salatu. Blendajte dok dressing ne postane potpuno gladak i bez zelenih komadića.
Prelijte dressing preko salate i dobro promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedio. Poslužite odmah.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas