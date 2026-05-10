Evo zašto pokretne stube imaju četke sa strane - ne, ne služe za čišćenje obuće

Od aerodroma do trgovačkih centara, pokretne stube nalaze se gotovo posvuda. Bez obzira na to gdje se nalaze ili koliko katova povezuju, većina pokretnih stuba ima nekoliko zajedničkih karakteristika.
Primjerice, stube su izbrazdane kako bi se glatko spojile s podom pri spuštanju i podizanju. Rukohvat se kreće savršeno usklađeno sa stubama, omogućujući ljudima stabilan oslonac bez potrebe da mijenjaju stisak tijekom vožnje. A pri dnu, s obje strane pokretne trake, nalazi se po jedna čvrsta četka s grubim vlaknima, poznata kao bočna četka ili zaštitna četka uz rub pokretnih stuba.
Mnogi misle da su te četke postavljene zbog čistoće, a neki čak pokušavaju njima očistiti cipele u prolazu. Istina je da vlakna pomažu spriječiti ulazak prašine, ostataka hrane, pijeska i druge prljavštine iz obuće u unutarnji mehanizam stuba, čime se smanjuje mogućnost kvarova.
Međutim, njihova glavna svrha nije čišćenje nego sigurnost, piše Nova.rs.
Odvraćanje
Sa sigurnosnog aspekta, četke imaju dvije važne funkcije. Prvo, pomažu spriječiti da se predmeti poput vezica, suknji, nogavica hlača ili remenja torbi uvuku u mehanizam pokretnih stuba i izazovu pad ili ozljedu, tako što ih lagano odguruju od ruba.
Osim toga, imaju i psihološki učinak odvraćanja.
Ako nogom slučajno dotaknete četku, instinktivno ćete povući stopalo od ruba. Na taj način četke stvaraju osjećaj da je rub stuba bliže nego što zapravo jest, pa ljudi prirodno stoje malo dalje od opasnog dijela mehanizma.
Time se dodatno smanjuje mogućnost zapetljavanja vezica ili zaglavljivanja odjeće i torbi u pokretnim stubama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
