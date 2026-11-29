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Dvoje djece u dobi od devet i 13 godina ozlijeđeno je u subotu na području Čazme nakon što je jednom od njih petarda eksplodirala u ruci, a policija je utvrdila da je starije dijete pirotehniku naručilo putem interneta bez znanja roditelja.

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Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska u subotu, 28. studenoga, zaprimila je dojavu zdravstvene ustanove da je dvoje djece zatražilo liječničku pomoć zbog ozljeda nastalih uporabom pirotehnike.

Policija je utvrdila da su djeca oko 15 sati na otvorenom prostoru aktivirala petardu koja nije eksplodirala. Jedno od djece potom ju je podiglo, nakon čega je eksplodirala u ruci i ozlijedila oboje.

Liječnici su kod djece utvrdili otekline, opekline i površinske ozljede kože.

13-godišnjak kupio pirotehniku vlastitom ušteđevinom

Istragom je utvrđeno da je 13-godišnje dijete početkom studenoga preko interneta kupilo pirotehnička sredstva kategorija F2, F3 i P1, bez znanja i dopuštenja roditelja, koristeći vlastitu ušteđevinu.

Roditelji su policiji dobrovoljno predali čak 381 komad pirotehničkih sredstava. Nakon što zaprimi medicinsku dokumentaciju i utvrdi težinu ozljeda, policija će nadležnom državnom odvjetništvu za mladež dostaviti posebno izvješće. Nastavlja se i istraga radi utvrđivanja moguće prekršajne odgovornosti roditelja.

Policija upozorava roditelje

Iz policije upozoravaju da neodgovorna uporaba pirotehnike može rezultirati gubitkom prstiju, trajnim oštećenjem vida i sluha, ali i invaliditetom.

Posebno zabrinjava mogućnost da djeca samostalno kupuju pirotehniku putem interneta.

Roditelje i skrbnike pozivaju da nadziru internetske aktivnosti djece, razgovaraju s njima o opasnostima pirotehnike te ih upozore da nikada ne podižu niti ponovno aktiviraju petarde koje nisu eksplodirale.

Policija provodi akciju "Mir i dobro"

Uoči božićnih i novogodišnjih blagdana policija provodi operativnu akciju "Mir i dobro 2026./2027.", u sklopu koje će preventivnim i represivnim mjerama nastojati spriječiti zlouporabu pirotehnike te zaštititi građane, osobito djecu i mlade.

"Blagdani trebaju biti vrijeme radosti, zajedništva i obiteljskog okupljanja, a ne vrijeme ozljeda i odlazaka u bolnicu", poručili su iz policije.