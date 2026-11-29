"Duboke razlike”
Netanyahu se bori za politički opstanak: Pregovori s Eisenkotom završili bez dogovora
Pregovori između Benjamina Netanyahua i njegova centrističkog suparnika Gadija Eisenkota završili su u nedjelju bez dogovora o vladi kojim bi se premostile njihove „duboke razlike”, unatoč ustupku u posljednji trenutak premijera na odlasku koji se bori za politički opstanak.
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Njihov sastanak „održao se u ozbiljnom ozračju, pri čemu su obje strane nastojale prevladati duboke razlike koje ih dijele”, priopćili su Netanyahuov Likud i Eisenkotova stranka Yashar, ne navodeći da je postignut napredak ni da je predviđen novi sastanak.
Prema pisanju izraelskih medija, Eisenkot je poručio Netanyahuu da neće napustiti članove svojega bloka kako bi s njim formirao koaliciju, ali ga je pozvao da im se naknadno pridruži ako to želi.
Prema istim izvorima, pregovarački timovi dviju stranaka čak su otkazali već zakazani sastanak.
Ti su se pregovori održali dan nakon neočekivane Netanyahuove ponude da je spreman prepustiti Eisenkotu da prvi preuzme čelo rotacijske vlade u kojoj bi njih dvojica naizmjence vodili zemlju.
Zaokret Benjamina Netanyahua, samo nekoliko dana prije roka 6. prosinca koji je Gadiju Eisenkotu zadan za sastavljanje vlade, dolazi u trenutku kada je potonji posljednjih dana ostvario pomake u razgovorima s jednom ultraortodoksnom strankom i jednom strankom izraelskih Arapa kako bi sastavio vladu bez premijera na odlasku.
Eisenkot redovito optužuje svojeg suparnika da kupuje vrijeme kako bi pregovori propali.
Netanyahu i on razilaze se oko ključnih pitanja, ponajprije oko osnivanja neovisnog istražnog povjerenstva o Hamasovu napadu 7. listopada 2023. te oko sudbine ključne pravosudne reforme.
Netanyahu je u subotu navečer izjavio da želi pokazati „odgovornost” tako što će „prihvatiti da Gadi Eisenkot prvi obnaša dužnost premijera” u rotacijskoj vladi u kojoj bi ga on potom naslijedio.
Zbog izraelskog razmjernog izbornog sustava nijedna stranka ne može vladati sama, što stranke prisiljava na pregovaranje o ponekad vrlo složenim sporazumima kako bi osigurale vladajuću većinu.
Opcija rotacijske vlade, u kojoj se dvojica čelnika izmjenjuju na dužnosti premijera nakon određenog razdoblja, već se primjenjivala u prošlosti.
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