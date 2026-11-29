Remo Casilli/REUTERS

Ukrajinski napad na ruske brodove u Libiji izazvao je napetosti između Kijeva i Rima. Iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon telefonskog razgovora s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni priznao da europski saveznici nisu bili unaprijed obaviješteni o operaciji, talijanski mediji sada otkrivaju detalje razgovora dvoje čelnika. Meloni je, prema pisanju lista Corriere della Sera, bila bijesna na ukrajinskog predsjednika.

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Ukrajinske snage ovog su mjeseca objavile da su potopile ruski ratni brod Merkurij u pomorskoj bazi u Bengaziju te pogodile ruski teretni brod uz libijsku obalu, za koji Kijev tvrdi da je služio za prijevoz oružja.

Meloni je nakon toga upozorila Zelenskog da ne dopusti širenje rata na Sredozemlje, dok je ukrajinski predsjednik potvrdio da je operacija izvedena bez prethodne koordinacije s europskim partnerima.

Međutim, prema pisanju talijanskog lista Corriere della Sera, razgovor dvoje čelnika bio je mnogo napetiji nego što se moglo zaključiti iz njihovih službenih izjava.

"Stvarno mi je prekipjelo"

Nakon ukrajinskog napada, talijanski ministar obrane Guido Crosetto, Meloni je rekao da nitko nije znao ništa o ukrajinskom napadu - ni Italija, ni EU, a ni NATO. Iznervirana Meloni nazvala je Zelenskog i jasno mu rekla: 'Stvarno mi je dosta svega!'.

Kada su je spojili s ukrajinskim predsjednikom, Meloni mu je navodno kratko poručila: "Stvarno mi je prekipjelo."

Ukrajinske vojne operacije u Sredozemlju nisu novost. Još u prosincu 2025. Kijev je preuzeo odgovornost za napad na ruski tanker, a u ožujku ove godine napadnut je još jedan brod ruske flote iz sjene.

Talijanske obavještajne službe, prema pisanju lista, upoznate su i s postojanjem plovila koje se predstavlja kao trgovački brod, a služi kao logistička potpora ukrajinskim operacijama u vodama uz afričku obalu.

Ugroženi talijanski interesi

Ono što Meloni nije mogla prihvatiti jest tvrdnja Zelenskog da su saveznici bili unaprijed obaviješteni o operaciji u Bengaziju.

Problem za Rim nije samo u tome što ta tvrdnja nije bila točna, nego i u mogućim posljedicama ukrajinskih napada za talijanske interese u Sredozemlju.

Prema pisanju talijanskog lista, napadima na ruska plovila u istočnoj Libiji Ukrajina je posredno ugrozila i Italiju, izloživši je riziku od korištenja migracijskih tokova kao sredstva pritiska te odmazde prema talijanskim kompanijama koje posluju na tom području, među kojima je i energetski div Eni.

Dodatni problem predstavljaju političke posljedice za vladu u Rimu, koja se našla na meti kritika oporbe, ali i zabrinutost zbog mogućeg ruskog upletanja u predstojeće talijanske izbore.

Rusko veleposlanstvo u Italiji ubrzo se oglasilo o cijelom slučaju.

"U potpunosti dijelimo zabrinutost izraženu u vladinim i parlamentarnim krugovima, kao i u talijanskom društvu općenito, zbog još jednog opasnog poteza Kijeva", poručio je ruski veleposlanik.