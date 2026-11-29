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Vatrogasci upozoravaju uoči blagdana: Ove pogreške mogu izazvati požar u vašem domu
Civilna zaštita i vatrogasci podsjetili su i ove godine uoči nadolazećih blagdana da se jednostavnim mjerama opreza može znatno smanjiti rizik od požara, ozljeda i drugih nesreća.
Vrijeme blagdanskog duha, okupljanja i topline nažalost karakterizira i povećana opasnost od požara u domovima, navela je na svojim internetskim stranicama Hrvatska vatrogasna zajednica.
Najčešći uzrok nesreća je neopreznost s adventskim vijencima, božićnim drvcima i električnim instalacijama, upozorili su vatrogasci, uz savjete za sprječavanje požara u vrijeme blagdana.
Oprez sa svijećama i božićnim drvcima
Nikada ne ostavljajte zapaljene svijeće bez nadzora, postavite ih na nezapaljivu podlogu, držite ih podalje od zapaljivih materijala, savjetuju.
Božićno drvce treba držati dalje od izvora topline, poput kamina i radijatora. Velik rizik na drvcu predstavljaju prskalice ili voštane svijeće pa umjesto njih treba koristiti isključivo LED lampice.
Opasnost od kratkog spoja
Prije postavljanja treba provjeriti ispravnost lampica te se one namijenjene za unutarnju upotrebu nikada ne smiju koristiti vani ni obrnuto.
Rizik su i preopterećene utičnice, previše produžnih kabela i setova lampica jer to može dovesti do kratkog spoja. Treba izbjegavati i prekrivanje produžnih kabela tepisima i drugim tkaninama.
Električne ukrase treba isključiti kada se napušta prostorija, ali i za vrijeme spavanja.
Ne ostavljajte hranu bez nadzora
Vatrogasci također savjetuju građane da hranu koja se kuha ili peče ne ostavljaju bez nadzora, ne koriste pirotehnička sredstva jer mogu izazvati požar i vode brigu o pećima za grijanje i dimovodnim kanalima, te ohlađeni pepeo odlažu u za to predviđene metalne posude.
Što učiniti ako izbije požar?
U slučaju požara treba ostati miran i alarmirati ukućane. Ako se radi o manjem požaru, pokušajte ga ugasiti vatrogasnim aparatom ili dekom. Ako ne uspijete sami ugasiti, odmah napustite objekt. Izlaskom iz kuće, zatvorite sva vrata za sobom kako biste usporili širenje vatre i dima.
"Nikada se ne vraćajte u prostor koji gori!", savjetuju vatrogasci.
Civilna zaštita upozorava na opasnosti od pirotehnike
Na oprez tijekom blagdana pozvalo je i Ravnateljstvo civilne zaštite, navodeći da je prilikom ukrašavanja domova važno voditi računa o sigurnosti i pridržavati se osnovnih mjera.
Prirodna božićna drvca, osobito kada se osuše, iznimno su zapaljiva. Upozoravaju da uporaba pirotehničkih sredstava može prouzročiti ozbiljne ozljede, požare i ugroziti sigurnost ljudi i životinja.
Podsjećaju na važnost poštivanja preporuka preventivne akcije "Mir i dobro", uz poruku da je nekorištenje pirotehnike najsigurniji izbor.
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