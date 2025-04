Prvoaprilska šala: Kako je nastala i koje su izazvale “kaos” kod lakovjernih

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Svakog 1. travnja ljudi diljem svijeta zbijaju šale, bez obzira radi li se o prijateljima, obitelji ili medijima. No, jeste li se ikada zapitali otkud potječe ova neobična tradicija i kako je moguće da neke "prvoaprilske šale" toliko prevare ljude da izazovu prave probleme?

Točno podrijetlo prvoaprilske šale nije do kraja poznato, no najčešće se spominje veza s promjenom kalendara u 16. stoljeću. Naime, do 1582. godine u mnogim je dijelovima Europe bio u upotrebi julijanski kalendar, prema kojem je nova godina započinjala krajem ožujka. Kada je papa Grgur XIII. uveo gregorijanski kalendar, Nova godina pomaknuta je na 1. siječnja.

Ipak, neki su je i dalje slavili po starom običaju i postali predmet sprdnje. Ti su ljudi navodno postali prve “žrtve” prvoaprilskih šala.

S vremenom se običaj zbijanja bezopasnih šala na taj datum proširio Europom, a kasnije i ostatkom svijeta, postajući danom smijeha i lakovjernosti. Dakle, nešto što je bilo predmet sprdnje zbog tvrdoglavog pridržavanja tradicije, postalo je druga vrsta tradicije. I neke od šala kroz naredna stoljeća postale su legendarne.

Špageti s drveća (BBC, 1957.)

Britanska televizija BBC emitirala je “dokumentarac” u kojem prikazuje švicarske seljake kako beru špagete s drveća. Tisuće gledatelja nazvalo je televiziju pitajući kako i oni mogu uzgojiti svoje stablo špageta.

Google Gulp (2005.)

Google je objavio da predstavlja piće koje poboljšava inteligenciju korisnika interneta. Iako očita šala, mnogi su korisnici pokušali “naručiti” to pametno piće.

Taco Bell kupuje Liberty Bell (1996.)

Američka kompanija Taco Bell objavila je “kupovinu” Zvona slobode i da ga je preimenovala ga u “Taco Liberty Bell”. Vijest je izazvala nacionalnu pomutnju, dok nije potvrđeno da je riječ o šali.

Ali, nisu sve prvoaprilske šale završile smijehom. Neke su bile toliko uvjerljive da su izazvale stvarne i teške posljedice.

Panika u Švedskoj (2000.)

Švedska radijska postaja objavila je da je vlada odlučila kako svi vozači moraju odmah prijeći na vožnju lijevom stranom ceste. Na desetke slušatelja nazvalo je policiju u panici.

NASA-in “kraj svijeta” (2015.)

Lažna vijest da NASA predviđa smak svijeta zbog sudara s asteroidom brzo se proširila društvenim mrežama. Iako je sve započelo kao prvoaprilska šala jednog bloga, uzrokovalo je ozbiljnu zabrinutost među tisućama ljudi.

U današnje doba, kada se informacije munjevito šire internetom, granica između bezazlene šale i opasne dezinformacije postaje sve tanja. Zato se i mediji i pojedinci sve više pozivaju na odgovornost kada zbijaju prvoaprilske šale – jer ono što je nekome smiješno, drugome može izazvati stvarne probleme.

Bilo da se odlučite za laganu podvalu kolegi na poslu ili samo nasmijete prijatelje nekom domišljatom trikom, važno je zapamtiti – dobra prvoaprilska šala nasmijava, ali ne vrijeđa.

