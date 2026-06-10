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AAFS Infrastructure Energy

Posvađali se hrvatski i bošnjački političari: Mostarska zračna luka ostala bez koncesije

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Hina
|
10. lip. 2026. 17:40
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19.07.2021., Mostar - Zracna luka Mostar ove godine nije zabiljezila ni jedan sluzbeni let.
Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zbog prijepora između bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka u srijedu nije održana sjednica gradskog vijeća Mostara na kojoj se trebala razmatrati dodjela koncesije za mostarsku zračnu luku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure Energy LLC koja bi trebala realizirati i projekt Južne plinske interkonekcije.

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Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić (Stranka demokratske akcije) sazvao je izvanrednu sjednicu samo s jednom točkom dnevnog reda - razmatranjem koncesije za mostarsku zračnu luku.

Bošnjački vijećnici mjesec dana bojkotiraju rad gradskog vijeća Mostara, a bili su spremni doći samo na današnju sjednicu s ovom točkom dnevnoga reda, pojasnio je Rahimić.

On je ustvrdio kako se o tome navodno usuglasio s predstavnicima američkog veleposlanstva u BiH koje je ranije podupiralo investicije kompanije AAFS Infrastructure Energy LLC. 

Hrvatski pak vijećnici i gradonačelnik Mario Kordić (HDZ BiH) odbili su takvu mogućnost i inzistiraju na održavanju redovnih sjednica gradskog vijeća na kojima bi se razmatrale i druge goruće teme poput odvoza smeća i svakodnevnih problema građana.

Kordić je istaknuo da će odluka o koncesiji biti donesena na prvoj legalnoj sjednici zakazanoj za 19. lipnja, no još nije poznato hoće li bošnjački vijećnici tada  nazočiti. 

„Nitko nije protiv investicija u gradu Mostaru, a napose u zračnu luku. Sporno je donijeti takvu odluku koja je nezakonita“, rekao je Kordić.

On pritom inzistira na tvrdnji da se sjednice ne mogu održavati bez usuglašavanja svih uključenih stranaka u rad gradskog vijeća Mostar. Prije toga su sjednicu napustili vijećnici Hrvatske republikanske stranke tvrdeći da je nezakonito isključivati mogućnost promjene dnevnoga reda na čemu inzistira predsjednik gradskog vijeća. 

Samo u gradskom vijeću Mostara u odnosu na cijelu BiH vrijede posebni propisi, pa tri konstitutivna naroda imaju mogućnost korištenja veta pri donošenju važnih odluka.

Uoči ovogodišnjih izbora, a što je redovita pojava, tjednima traju međunacionalne prepirke političkih stranaka o potezima gradskih vlasti. Optužbe iznosi i Islamska zajednica koja tvrdi kako su Bošnjaci muslimani ugroženi u hercegovačkom središtu.   

Prema medijskim izvješćimna kompanija AAFS Infrastructure Energy LLC u pismu namjere bosanskohercegovačkim vlastima iskazala je interes za uzimanje pod koncesiju zračnih luka u Mostaru i Sarajevu uz razvoj projekta Južne interkonekcije, plinskog povezivanja BiH i Hrvatske preko LNG terminala na Krku. 

Grad Mostar vlasnik je 88 posto Zračne luke Mostar, a još 12 posto je u vlasništvu Zračne luke Zagreb. 

Dodaje se kako bi ukupna ulaganja u zračnu infrastrukturu iznosila 250 milijuna eura. Medijski izvori navode da bi koncesijsko razdoblje moglo potrajati do 30 godina, s mogućnošću produljenja na 50 godina. 

Teme
gradsko vijeće mostara investicije koncesija politički sukobi zračna luka mostar

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