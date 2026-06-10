AAFS Infrastructure Energy
Posvađali se hrvatski i bošnjački političari: Mostarska zračna luka ostala bez koncesije
Zbog prijepora između bošnjačkih i hrvatskih političkih stranaka u srijedu nije održana sjednica gradskog vijeća Mostara na kojoj se trebala razmatrati dodjela koncesije za mostarsku zračnu luku američkoj kompaniji AAFS Infrastructure Energy LLC koja bi trebala realizirati i projekt Južne plinske interkonekcije.
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Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić (Stranka demokratske akcije) sazvao je izvanrednu sjednicu samo s jednom točkom dnevnog reda - razmatranjem koncesije za mostarsku zračnu luku.
Bošnjački vijećnici mjesec dana bojkotiraju rad gradskog vijeća Mostara, a bili su spremni doći samo na današnju sjednicu s ovom točkom dnevnoga reda, pojasnio je Rahimić.
On je ustvrdio kako se o tome navodno usuglasio s predstavnicima američkog veleposlanstva u BiH koje je ranije podupiralo investicije kompanije AAFS Infrastructure Energy LLC.
Hrvatski pak vijećnici i gradonačelnik Mario Kordić (HDZ BiH) odbili su takvu mogućnost i inzistiraju na održavanju redovnih sjednica gradskog vijeća na kojima bi se razmatrale i druge goruće teme poput odvoza smeća i svakodnevnih problema građana.
Kordić je istaknuo da će odluka o koncesiji biti donesena na prvoj legalnoj sjednici zakazanoj za 19. lipnja, no još nije poznato hoće li bošnjački vijećnici tada nazočiti.
„Nitko nije protiv investicija u gradu Mostaru, a napose u zračnu luku. Sporno je donijeti takvu odluku koja je nezakonita“, rekao je Kordić.
On pritom inzistira na tvrdnji da se sjednice ne mogu održavati bez usuglašavanja svih uključenih stranaka u rad gradskog vijeća Mostar. Prije toga su sjednicu napustili vijećnici Hrvatske republikanske stranke tvrdeći da je nezakonito isključivati mogućnost promjene dnevnoga reda na čemu inzistira predsjednik gradskog vijeća.
Samo u gradskom vijeću Mostara u odnosu na cijelu BiH vrijede posebni propisi, pa tri konstitutivna naroda imaju mogućnost korištenja veta pri donošenju važnih odluka.
Uoči ovogodišnjih izbora, a što je redovita pojava, tjednima traju međunacionalne prepirke političkih stranaka o potezima gradskih vlasti. Optužbe iznosi i Islamska zajednica koja tvrdi kako su Bošnjaci muslimani ugroženi u hercegovačkom središtu.
Prema medijskim izvješćimna kompanija AAFS Infrastructure Energy LLC u pismu namjere bosanskohercegovačkim vlastima iskazala je interes za uzimanje pod koncesiju zračnih luka u Mostaru i Sarajevu uz razvoj projekta Južne interkonekcije, plinskog povezivanja BiH i Hrvatske preko LNG terminala na Krku.
Grad Mostar vlasnik je 88 posto Zračne luke Mostar, a još 12 posto je u vlasništvu Zračne luke Zagreb.
Dodaje se kako bi ukupna ulaganja u zračnu infrastrukturu iznosila 250 milijuna eura. Medijski izvori navode da bi koncesijsko razdoblje moglo potrajati do 30 godina, s mogućnošću produljenja na 50 godina.
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