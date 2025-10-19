Kako odabrati najslađe mandarine? Ovih par jednostavnih znakova će ih otkriti

Tekstura kore također govori mnogo o kvaliteti. Glatka i sjajna kora najčešće je znak zrelog i sočnog voća, dok hrapava, suha ili naborana kora može značiti da je mandarina prezrela ili suha. Kora bi trebala biti mekana, ali elastična i lako odvojiva, jer to pokazuje da je unutrašnjost sočna i ukusna. Ipak, previše tanka i ljepljiva kora može značiti da je voće manje sočno.