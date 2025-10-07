Grijete se na klimu? Ovako je najbolje podesiti temperaturu da uštedite struju

Moderne inverterske klime prilagođavaju svoju snagu potrebama prostora. Kada je razlika između vanjske i željene unutarnje temperature velika, uređaj radi punom snagom dok ne postigne željenu temperaturu. Nakon toga, snaga se automatski smanjuje kako bi se održala konstantna temperatura.

U praksi to znači da klima troši više energije kada mora brzo zagrijati prostor, dok u režimu održavanja temperature troši znatno manje.