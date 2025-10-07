OPTIMALNA TEMPERATURA
Grijete se na klimu? Ovako je najbolje podesiti temperaturu da uštedite struju
Grijanje na klimu mnogima je jedina opcija u razdoblju kada centralno grijanje još nije uključeno. No, s obzirom na poskupljenje električne energije, važno je koristiti klima-uređaje na način koji smanjuje potrošnju struje.
Moderne inverterske klime prilagođavaju svoju snagu potrebama prostora. Kada je razlika između vanjske i željene unutarnje temperature velika, uređaj radi punom snagom dok ne postigne željenu temperaturu. Nakon toga, snaga se automatski smanjuje kako bi se održala konstantna temperatura.
U praksi to znači da klima troši više energije kada mora brzo zagrijati prostor, dok u režimu održavanja temperature troši znatno manje.
Ako imate običnu (neinvertersku) klimu, vaš uređaj ne prilagođava snagu, nego stalno radi punim kapacitetom, što može dovesti do veće potrošnje struje, piše Danas.rs.
Koja je optimalna temperatura?
Iako se može činiti da postavljanje više temperature ubrzava grijanje, to zapravo povećava potrošnju energije.
Preporučuje se postaviti temperaturu na oko 25°C.
Postavljanje na niže temperature, poput 20°C, može uzrokovati veću potrošnju, jer klima mora dulje raditi punom snagom kako bi postigla željenu toplinu.
Savjeti za uštedu energije
- Pravilno postavite temperaturu: Održavajte je oko 25°C kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju.
- Izbjegavajte velike temperaturne razlike: Razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bi smjela biti veća od 10°C.
- Redovito održavajte uređaj: Čistite filtere i provjeravajte stanje klime kako biste osigurali njezinu učinkovitost.
- Iskoristite prirodnu ventilaciju: Otvorite prozore tijekom dana kada su vanjske temperature više, kako bi se prostor prirodno prozračio.
- Isključite uređaj kad nije potreban: Ako niste kod kuće ili spavate, isključite klimu ili koristite tajmer za automatsko gašenje.
