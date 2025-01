Djeca bez mobitela: Kako se roditelji bore protiv ovisnosti o digitalnim uređajima

Podijeli :

Uz upozorenja stručnjaka na preuranjenu upotrebu pametnih telefona, neki američki roditelji pronašli su načine kako svoju djecu zaštititi od "zamki" modernog svijeta.

Uz sve glasnija upozorenja stručnjaka na prerano korištenje pametnih uređaja, dio roditelja djeci uopće ne dopušta korištenje pametnih telefona.

Među njima je i majka tinejdžerica Erin Bulcao. Njezine kćeri, u za razliku od većine svojih vršnjaka, nisu vezane uz mobitele. Ne smiju koristiti društvene mreže i nemaju neograničen pristup mobitelima. “Imaju mobitel pa nas mogu nazvati”, rekla je 40-godišnja Bulcao za New York Post.

Njihovi mobiteli služe samo za hitne stvari, a ne za zabavu. Erin Bulcao koristi svoj mobitel kako bi pratila put svoje kćeri u školu da vidi jesu li sigurno stigle. Kad dođu kući, kćeri svoje mobitele, koji se automatski zaključavaju u 19 sati, ostavljaju u kuhinji. Bulcao je primijetila da su blizanke

Natalia i Eliana “potpuno drugačije, i to na dobar način” ako nekoliko sati ne koriste mobilne uređaje. “Ne shvaćaju koliko mobitel i slanje poruka negativno utječu na njih. I to me kao roditelja brine”, rekla je majka.

Prema istraživanju Common Sense iz 2021., 42 posto američke djece imalo je pametni telefon u dobi od deset godina, a 91 posto u dobi od 14 godina. Primjerice, kći američkog glazbenika Lionela Richieja, Sofia Richie Grainge, nedavno je otkrila da njezina petomjesečna kći ima vlastiti dječji mobitel.

Majka Erin Bulcao dio je pokreta roditelja koji odgajaju tinejdžere i mlađu djecu bez interneta. “Znam da društveni mediji i većina stvari na mobitelu nisu dobre za njih”, rekla je.

Mobitel kao sredstvo discipline

Svoju metodu odgoja mobitelom koristi i Teksašanka Marguerite Locke, koja pametni telefon koristi kao ‘alat discipline’. “Ako se moj sin ne ponaša pristojno ili ne radi stvari koje bi trebao raditi, zna da će izgubiti mobitel”, rekla je 42-godišnja učiteljica tjelesnog za New York Post. Osim toga, 11-godišnji sin ima i dodatnu “obavezu”, budući da se radi o maminom telefonu.

Kako bi ga mogao koristiti, Locke je sastavila ugovor koji je sin morao potpisati, a u kojem su stajala pravila, uključujući i to da majci uvijek mora dopustiti pristup uređaju, odgovarati na njezine pozive i da se mobitel neće puniti u njegovoj soba noću. “Brinula sam se hoće li imati pristup svim stvarima. Nisu svjesni tragova koje ostavljaju za sobom. Kao roditelj koji pripada starijoj generaciji i nikada ovo nije doživio, bila sam jako zabrinuta”, rekla je.

To je također jedan od razloga zašto je otac iz Massachusettsa Peter Anderson gotovo u potpunosti eliminirao ekrane iz života svoje troje djece. “Roditelji pretjerano štite svoju djecu u stvarnom svijetu, ali nedovoljno u virtualnom svijetu, pa su bombardirana stvarima na koje nisu spremna”, rekao je 48-godišnja obiteljski terapeut, dodajući da ih s takvim mjera pokušava zaštititi koliko god je to moguće.

Neka prošla izvješća uspoređivala su vrijeme ispred ekrana s “digitalnim heroinom”, a guvernerka New Yorka Kathy Hochul nazvala je društvene mreže “tihim ubojicom”. Prema jednom nedavnom istraživanju provedenom na 2000 Amerikanaca generacije Z, aplikacije su negativno utjecale na dobrobit troje od četiri ispitanika i bile su povezane s noćnim morama povezanim s društvenim mrežama.

Kada je Anderson vidio kako dječji odnosi pate zbog upotrebe tehnologije, ograničio je vrijeme ispred ekrana za djecu koja su inače školovana kod kuće, u dobi od 12, 10 i 7 godina. Pametne uređaje mogu koristiti samo tri do četiri sata tjedno. Također, Jenna Rhodes, pomoćnica ravnatelja u jednoj školi u saveznoj državi Georgiji, izjavila je za New York Post da tinejdžeri, uključujući i njenog 13-godišnjeg sina, sve češće nemaju mobitele.

Radeći u prosvjeti, iz prve je ruke vidjela kako korištenje mobitela utječe na mlade. Sama smatra da učenici zbog svojih mobitela imaju kraći raspon pažnje i manje su emocionalno zreli. Budući da mnogi učenici ne mogu suzbiti želju za surfanjem internetom, igranjem igrica, sve više škola diljem zemlje koristi magnetske torbice koje su posebno dizajnirane za zaključavanje mobitela i drugih osobnih uređaja. “Ako dijete ima mobitel, on je gotovo kao dio njegovog tijela i ne može zamisliti da ga nema stalno uz sebe”, naglasila je Rhodes.

S druge strane, neki su roditelji zahvalni naprednoj tehnologiji, poput mame dvoje djece Jessice Barstow, koja u potplate dječjih cipela kad izađe van, ugradi pametni tracker. Kako je rekla, lakše joj je jer zna da su njezina devetogodišnja kći Addison i petogodišnji sin Austin na sigurnom. U međuvremenu, drugi roditelji koriste pametne satove. Majke iz Teksasa, Ashley Acree i Vanessa Villegas Reyes, rekle su za spomenuti medij da uz pomoć pametnog sata prate lokaciju svoje djece te da ih mogu kontaktirati u slučaju nezgode.

Acree je za New York Post rekla da joj je bilo neugodno što nije imala priliku razgovarati s djecom u slučaju kriznih događaja. Pomoćnica ravnateljice Rhodes, koja je također sinu radije kupila pametni sat umjesto pametnog telefona, objasnila je da su djeca danas “ovisna” o mobilnim uređajima i internetu te dodala da mnogi i ne znaju što se događa u svijetu. “Djeca nisu spremna imati takvu moć u svojim rukama. To je kao Pandorina kutija. Kad ga jednom otvorite, više ga ne možete zatvoriti”, rekla je.

