Kako ukloniti neugodne mirise iz kanalizacije?

Jeste li ikada ušli u svoj dom i odmah osjetili onaj neugodan miris koji podsjeća na pokvarena jaja? Taj odbojan smrad iz kanalizacije nije samo problem za vaš nos – može biti i ozbiljan problem za vaše zdravlje.

Srećom, postoje učinkoviti načini za uklanjanje ovog neugodnog mirisa, a u ovom članku otkrit ćemo sve što trebate znati o uzrocima i rješenjima.

Što uzrokuje neugodan miris iz kanalizacije?

Prije nego što krenemo u borbu protiv smrada, važno je razumjeti što ga uzrokuje. Kanalizacijski mirisi imaju nekoliko različitih izvora:

Oštećena kanalizacija – Napukle ili trule cijevi koje propuštaju

– Napukle ili trule cijevi koje propuštaju Začepljeni odvodi – Nakupine kose, masnoće i drugih nečistoća

– Nakupine kose, masnoće i drugih nečistoća Labavi cijevni priključci – Koji dopuštaju plinovima da izađu

– Koji dopuštaju plinovima da izađu Problemi s odzračnom cijevi – Kada je začepljena ili prekratka

– Kada je začepljena ili prekratka Isušeni sifon (P-zamka) – Kada voda koja inače blokira plinove ispari

– Kada voda koja inače blokira plinove ispari Istrošeni voštani prsten – Posebno kod WC školjki

– Posebno kod WC školjki Nakupljena sluz u preljevnim otvorima – Često zanemareni izvor mirisa

Posebno je važno imati na umu da sumporovodik, koji stvara taj karakteristični miris "pokvarenih jaja", nije samo neugodan – može uzrokovati glavobolje i druge zdravstvene probleme ako se udahne u većim količinama tijekom dužeg vremena.

Kako identificirati izvor smrada iz kanalizacije?

Prije nego što možete riješiti problem, morate pronaći njegov izvor. Pokušajte odrediti dolazi li miris iz:

WC školjke

Umivaonika

Tuš-kabine ili kade

Podnog odvoda

Iz ventilacijskih otvora

Ponekad možete jednostavno slijediti svoj nos, ali ako je miris raširen po cijelom prostoru, možda ćete trebati isprobati nekoliko različitih pristupa koje ćemo navesti u nastavku.

Učinkovita rješenja za uklanjanje smrada iz kanalizacije

Uklanjanje mirisa iz odvoda tuša ili kade

Ako je vaš tuš ili kada izvor smrada, prirodno rješenje može biti vrlo učinkovito:

Recept za prirodno čišćenje odvoda:

1/4 šalice sode bikarbone

1 šalica octa (alkoholnog)

Vruća voda

1/2 šalice izbjeljivača (oprez: nikada ne miješajte izbjeljivač s drugim sredstvima za čišćenje)

100 g mineralnog ili jestivog ulja

Postupak:

Sipajte sodu bikarbonu u odvod. Odmah dodajte ocat – reakcija će pomoći u razgradnji nakupina. Zatvorite vrata kupaonice i ostavite smjesu da djeluje oko dva sata. Isperite odvod s oko 4 litre vruće vode, polako sipajući. Pričekajte 15 minuta, a zatim isperite hladnom vodom desetak minuta. Sipajte izbjeljivač u odvod, zatvorite vrata i ostavite dva sata. Isperite izbjeljivač s 4 litre tople vode. Na kraju dodajte mineralno ulje – ono će plutati na vodi i usporiti isparavanje.

Ovaj postupak ne samo da čisti odvod, već pomaže i u sprječavanju pojave odvodnih komaraca koji se često javljaju u vlažnim odvodima.

Rješavanje problema suhog sifona (P-zamke)

Ponekad je miris plijesni ili kanalizacije povezan s isušenim sifonom. Sifon je cijev u obliku slova U koja je dizajnirana da zadrži vodu i time stvori barijeru koja sprječava povratak kanalizacijskih plinova.

Ako se vaša kada, tuš ili umivaonik ne koriste redovito, voda unutar sifona može ispariti, što omogućuje plinovima da prodru u vašu kupaonicu.

Rješenje je jednostavno: sipajte vodu u odvod kako biste napunili sifon. Nije važno koristite li toplu ili hladnu vodu – bitno je samo da postoji vodena brana koja će spriječiti povratak plinova.

Čišćenje preljevne rupe umivaonika

Preljevne rupe (mali otvori na gornjem stražnjem dijelu umivaonika) često se zanemaruju, a mogu biti značajan izvor neugodnih mirisa zbog nakupljanja sluzi i bakterija.

Kako očistiti preljevne rupe:

Sipajte malo izbjeljivača kroz otvore. Očistite rubove i unutrašnjost otvora starom četkicom za zube. Isperite toplom vodom.

Rješavanje mirisa iz WC školjke

Ako smrad dolazi iz WC školjke, uzrok može biti:

Oštećeni voštani prsten:

Provjerite je li WC školjka stabilna ili se klima.

Ako se klima, vjerojatno je potrebno zamijeniti voštani prsten.

Za to ćete možda trebati pomoć vodoinstalatera, iako iskusni majstori mogu to napraviti i sami.

Začepljeni odvod WC školjke:

Prvo pokušajte s gumenim zvonom (odčepljivačem).

Ako to ne riješi problem, možda će biti potrebna sajla za odvode.

Za tvrdokorna začepljenja, razmislite o korištenju prirodnih sredstava za čišćenje – mješavina sode bikarbone i octa može pomoći u razgradnji organskih nakupina.

Problemi sa septičkom jamom

Ponekad miris kanalizacije dolazi zbog problema sa septičkom jamom. Ovi problemi mogu uključivati:

Začepljeni odvod koji je uzrokovao isušivanje cijevi.

Neispravnu pumpu koja više ne zamjenjuje staru otpadnu vodu novom.

Blokirani ventilacijski sustav.

Nakupljanje mraza ili leda na vanjskom vodovodnom otvoru.

Važna napomena: Probleme sa septičkom jamom najbolje je prepustiti stručnjacima. Ovi sustavi su složeni i mogu biti opasni za samostalno rješavanje.

Rješavanje mirisa s vratima tuš-kabine

Smrad ponekad ne dolazi iz odvodnih cijevi, već se stvara u utorima vrata tuš-kabine. Kako brtve stare, gube učinkovitost, što omogućava prodor male količine vode u utor gdje se mogu razvijati bakterije.

Rješenje:

Temeljito očistite utore vrata dezinfekcijskim sredstvom. Osušite ih potpuno. Zamijenite dotrajale brtve novima. Redovito održavajte suhim nakon tuširanja.

Problemi s ventilacijskom cijevi

Ako ste provjerili sve unutarnje izvore, a problem i dalje postoji, uzrok bi mogao biti ventilacijski dimnjak. Problemi nastaju kada su ventilacijske cijevi:

Napukle

Prekratko odrezane

Nepravilno instalirane

Začepljene

Napomena: Za probleme s ventilacijskim cijevima uvijek je najbolje pozvati profesionalnog vodoinstalatera, jer oni imaju opremu za dijagnosticiranje i rješavanje ovih specifičnih problema.

Preventivne mjere za sprječavanje smrada iz kanalizacije

Sprječavanje je uvijek bolje od liječenja! Evo kako možete spriječiti pojavu neugodnih mirisa iz kanalizacije:

Redovito čistite odvode – Jednom mjesečno koristite mješavinu sode bikarbone i octa.

– Jednom mjesečno koristite mješavinu sode bikarbone i octa. Ne bacajte masnoću u odvode – Ona se stvrdnjava i stvara začepljenja.

– Ona se stvrdnjava i stvara začepljenja. Koristite mrežice za odvode – One sprječavaju ulazak kose i drugih čestica.

– One sprječavaju ulazak kose i drugih čestica. Održavajte sifone punima – Povremeno pustite vodu u odvode koji se rijetko koriste.

– Povremeno pustite vodu u odvode koji se rijetko koriste. Provjeravajte voštane prstenove na WC školjkama – Zamijenite ih svakih 5-10 godina.

– Zamijenite ih svakih 5-10 godina. Redovito provjetravajte kupaonicu – Vlaga pogoduje razvoju bakterija koje stvaraju mirise.

Kada pozvati stručnjaka?

Iako mnoge probleme s mirisima iz kanalizacije možete riješiti sami, postoje situacije kada je najbolje pozvati profesionalnog vodoinstalatera:

Ako miris ostaje nakon što ste isprobali sve navedene metode.

Kod problema sa septičkom jamom ili ventilacijskim cijevima.

Ako primijetite curenje vode ili vidljiva oštećenja cijevi.

Kada se odvodi kontinuirano začepljuju unatoč redovitom čišćenju.

Ako sumnjate na strukturne probleme u vodovodnom sustavu.

Neugodan miris iz kanalizacije više je od samo neugodnosti – može ukazivati na probleme koji, ako se ne riješe, mogu dovesti do zdravstvenih problema ili skupljih popravaka u budućnosti. Srećom, većinu uzroka možete riješiti sami uz malo truda i nekoliko kućnih sastojaka.

Sjetite se da je redovito održavanje ključ za prevenciju ovih problema. Uvođenje jednostavnih navika poput čišćenja odvoda jednom mjesečno i pažnje na ono što bacate u odvode može vam uštedjeti puno glavobolja (doslovno i figurativno) u budućnosti.

A ako se suočite s tvrdokornim problemom koji ne možete riješiti, nemojte se ustručavati potražiti stručnu pomoć. Ponekad je ulaganje u profesionalno rješenje dugoročno najisplativije rješenje.

Želite li naučiti više o održavanju vašeg doma i sprječavanju drugih neugodnih mirisa? Pratite naš blog za više korisnih savjeta i trikova za održavanje vašeg životnog prostora čistim, ugodnim i zdravim.