Koje je najbolje balkonsko cvijeće za sunčanu stranu?

Sunčani balkon nije prokletstvo, već blagoslov. Uz pravi izbor biljaka, može postati najljepši dio vašeg doma – mjesto gdje ćete piti jutarnju kavu okruženi cvijećem, gdje će pčele i leptiri dolaziti u posjet i gdje ćete se osjećati kao da ste na odmoru svaki dan. Trebate samo odabrati prave biljke i pružiti im malo pažnje, a one će vam uzvratiti mjesecima predivne cvatnje.