Pelargonija: Sadnja, njega i par stvari na koje morate pripaziti kod uzgoja ovog predivnog cvijeća

Ipak, biljke još u veljači treba krenuti pripremati za izlazak van. Tada se ponovno krate za jednu trećinu, a potrebno je i izvaditi biljku iz posude i maknuti staru zemlju i trulo korijenje, ako ga ima. Nakon toga se sadi u novu zemlju i stavlja se u teglu na temperaturu od 15 stupnjeva.