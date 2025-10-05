Pelargonija: Sadnja, njega i par stvari na koje morate pripaziti kod uzgoja ovog predivnog cvijeća

Pelargonije krase brojne balkone, a oduševljavaju bojom cvjetova. Tako mogu biti bijele, ružičaste, narančaste ili crvene, a postoje i dvobojne varijante. Vole sunce, a mogu preživjeti zimu ako se nalaze na prozoru i u toplome.
Pelargonija se još naziva i muškatla, điran i žeravak. Mnoge osvajaju na prvu izgledom svojih cvjetova koji mogu biti raznih boja, a rastu u grupama. Važno je znati da pelargonija ne može preživjeti vani zimu i da voli sunce i toplinu.
Kako posaditi pelargonije?
Osim što dolaze u više boja, pelargonije imaju i više vrsta. Tako postoje viseće, obične, engleske, mirisne i one egzotične. Najčešće se mogu vidjeti one obične i viseće.
Pelargonije se sade kada prestane mraz, ako se sade vani, a to je početkom lipnja. Potrebno ih je zasaditi na sunčanu stranu vrta ili u teglu koja će stajati na suncu, a toleriraju i malo sjene.
Sade se u plodno neutralno do alkalno tlo. Kada se sade u teglama, treba koristiti višenamjenski kompost bez treseta.
Kako njegovati pelargonije?
Ove biljke ne zahtijevaju puno vode, osim u jako vrućim danima. Po zimi ih se zalijeva samo kada se zemlja potpuno posuši. Koristit će im gnojivo koje sadrži fosfor i kalij, a koje se stavlja u proljeće, svakih deset dana. Prihranjivanje prestaje na jesen.
Po zimi ove biljke neće preživjeti vani zbog niskih temperatura. Zato ih je najbolje još u listopadu unijeti unutra i staviti na dasku na prozor. Tada se i odrežu za jednu trećinu. Potrebno im je sunce, ali ne smiju biti na izravnom suncu. Tako im u danu treba najmanje šest sati sunca.
Kada prestane mraz se ponovno mogu izbaciti van, u vrt ili na balkon.
Ipak, biljke još u veljači treba krenuti pripremati za izlazak van. Tada se ponovno krate za jednu trećinu, a potrebno je i izvaditi biljku iz posude i maknuti staru zemlju i trulo korijenje, ako ga ima. Nakon toga se sadi u novu zemlju i stavlja se u teglu na temperaturu od 15 stupnjeva.
Koji se problemi javljaju kod pelargonija?
Kao i svaka biljka i pelargonije nailaze na probleme. Ako nema dovoljne protočnosti zraka, može doći do pojave plijesni na zemlji. Jednako tako, može imati i viruse koji se prenose sokovima biljke zbog insekata.
Cvjetovi se mogu osušiti, a listovi postati žuti pa ih je potrebno redovito micati i rezati kako bi se napravilo mjesta za nove. Osim toga, mogu je napasti i bube poput žiška, stjenica, paukova ili mušica.
Čim primijetite nešto od navedenog, odmah tretirajte insekticidom.
Zaključak
Pelargonija oduševljava svojim šarenim cvjetovima, ali treba obratiti pozornost na njegu i njezin položaj. Voli sunce, ali neće opstati na mrazu pa je po zimi treba držati unutra, na prozoru. Treba paziti i na insekte koji je mogu napasti, ali i na korijen.
