Cvijeće u tegli za poklon: Donosimo popis najboljih biljaka koje će oduševiti vaše najmilije

U tom periodu, od proljeća do kasne jeseni, možete ih prihranjivati tekućim gnojivima kako biste im osigurali bujan rast i cvjetanje. Prihranjivati ih možete i u hladnijim mjesecima ako su biljke u toplom prostoru, no to činite mnogo rijeđe. U zimskom su periodu i biljke u sezoni mirovanja.