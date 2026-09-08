Koji je najgori glavni grad Europe? Jedan iz susjedstva žestoko nagazili, na udaru i turističke meke

Na meti komentatora našao se i Pariz. Jedan korisnik zapitao se kako je moguće taj grad uopće navoditi među najgorima, uspoređujući ga s Podgoricom i Bukureštom. Drugi je, pak, za Atenu napisao da je izvan turističkih područja "ružna betonska džungla", na što su mu drugi uzvratili da grad ipak ima iznimno vrijednu povijesnu baštinu i obalu.