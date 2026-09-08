RASPRAVA NA REDDITU
Koji je najgori glavni grad Europe? Jedan iz susjedstva žestoko nagazili, na udaru i turističke meke
Rasprava na Redditu o tome koji je najgori glavni grad u Europi privukla je gotovo 500 komentara, a među gradovima koji su se najčešće spominjali našli su se Priština, Podgorica i Kišinjev, ali i neke poznate zapadnoeuropske metropole.
Pitanje "Koji je najgori glavni grad u Europi?" osvanulo je na popularnom Redditovu forumu r/AskReddit i brzo potaknulo brojne korisnike da podijele vlastita iskustva. Kritike su se odnosile na različite stvari – od manjka sadržaja i loše infrastrukture do prljavštine, prometa i osjećaja nesigurnosti. Budući da je riječ o osobnim dojmovima korisnika, odgovori su očekivano vrlo različiti.
Među gradovima koji su se često spominjali bili su Priština, Podgorica i Kišinjev. Za Prištinu je jedan korisnik kratko napisao: "Priština, bez dileme." Drugi je, nakon što je posjetio 34 europske prijestolnice, zaključio: "Bio sam u 34 europske prijestolnice, ali najmanje zanimljiva bila je Podgorica. Čak se i Priština barem trudi."
Na tapeti Podgorica i Kišinjev
Podgorica se u raspravi pojavila više puta. Jedan korisnik napisao je da grad "uopće ne djeluje kao glavni grad, više kao nešto malo veće selo", dok je drugi ustvrdio da mu je "doslovno bilo koji drugi grad u zemlji zanimljiviji od glavnog grada".
Bilo je, međutim, i onih koji su stali u obranu Podgorice. Jedan korisnik istaknuo je da grad možda "nije najbolji", ali da je Crna Gora jedna od njegovih omiljenih europskih zemalja za posjetiti zbog mora, jezera i planina. Drugi je podsjetio na blizinu Perasta i Skadarskog jezera.
Ni Kišinjev nije prošao najbolje. Jedan od komentatora napisao je da izgleda "kao nešto izvađeno ravno iz Half-Lifea 2", dok je drugi istaknuo kako grad ipak ima lijepe parkove i jezera te ga opisao kao jednu od zelenijih europskih prijestolnica.
Na popisu kritiziranih gradova našli su se i Sofija, Minsk, Bukurešt i Tirana. Za Tiranu se, među ostalim, navodi nedostatak metroa, vlakova i planiranog razvoja.
'Bruxelles je smetlište'
Velik broj negativnih komentara dobili su i neki od najpoznatijih europskih gradova. Bruxelles je jedan korisnik proglasio najgorim izborom u zapadnoj Europi, napisavši: "Oprosti, Belgijo, ali u zapadnoj Europi Bruxelles odnosi pobjedu." Drugi ga je jednostavno opisao kao "smetlište".
Ipak, dio korisnika branio je Bruxelles. Jedan je istaknuo da grad ima dobru gastronomiju, kulturu, parkove i šume u okolici te da je izrazito međunarodan. Drugi je napisao da je Bruxelles "živahan, raznolik, moderan", s brojnim kafićima, barovima, restoranima i kulturnim sadržajima, iako je istodobno "pomalo siv i prljav".
Dublin je također izazvao brojne reakcije. Jedan korisnik iz Irske naveo je upravo Dublin, dok je drugi opisao dijelove gradskog središta kao "prljave i jezive". U raspravi se spominju i problemi s beskućništvom, drogom i stambenom krizom.
'Atena je izvan turističkih područja ružna betonska džungla'
Ni Rim nije pošteđen kritika. Korisnik koji je, kako tvrdi, posjetio gotovo sve europske prijestolnice i živio u njih osam, izdvojio je Rim zbog prljavštine, problema s javnim prijevozom, prometnih gužvi, nepovoljnih vremenskih uvjeta i pretjeranog turizma.
Na meti komentatora našao se i Pariz. Jedan korisnik zapitao se kako je moguće taj grad uopće navoditi među najgorima, uspoređujući ga s Podgoricom i Bukureštom. Drugi je, pak, za Atenu napisao da je izvan turističkih područja "ružna betonska džungla", na što su mu drugi uzvratili da grad ipak ima iznimno vrijednu povijesnu baštinu i obalu.
U raspravi su se pojavili i Minsk, Bratislava i Cardiff, a jedan je korisnik kao svoj izbor naveo jednostavno – Sofiju. Neki su pritom naglasili da doživljaj grada uvelike ovisi o osobnom iskustvu i očekivanjima.
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