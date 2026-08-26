Proglašeni najbolji gradovi za noćni život, samo tri europska grada ušla u top 10

Amsterdam je mjesto u top 10 izborio zahvaljujući živahnom noćnom životu koji se ne odvija samo u središtu grada. Time Out posebno ističe događanja povezana s WorldPrideom 2026., koja su dodatno učvrstila reputaciju nizozemske prijestolnice kao jednog od najotvorenijih i najinkluzivnijih mjesta za noćne izlaske u Europi.