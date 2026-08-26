raznolikost ponude
Proglašeni najbolji gradovi za noćni život, samo tri europska grada ušla u top 10
Ako planirate putovanje i važno vam je što se događa nakon zalaska sunca, jedna je svjetska metropola ove godine odnijela titulu najboljeg grada za noćni život.
Prema najnovijem izboru magazina Time Out, Bangkok je najbolji grad na svijetu za izlaske u 2026. godini.
U istraživanju je sudjelovalo više od 24.000 stanovnika iz 150 gradova diljem svijeta, a ispitanici su ocjenjivali cijene noćnih izlazaka, atmosferu, raznolikost ponude te osjećaj sigurnosti nakon mraka, piše Euronews.
Čak 73 posto stanovnika Bangkoka svoj noćni život ocijenilo je dobrim ili odličnim. Stručnjaci Time Outa posebno su istaknuli raznolikost ponude – od barova na krovovima nebodera do malih, alternativnih lokala.
Berlin ponovno pri vrhu
Na drugom mjestu našao se Berlin, što i nije veliko iznenađenje s obzirom na njegovu svjetski poznatu klupsku scenu.
Time Out je njemačku prijestolnicu opisao kao grad koji „i dalje postavlja standard za noćni život“, dok je čak 78 posto lokalnih stanovnika njegovu ponudu ocijenilo vrlo visoko.
Treći je New York, čiji se noćni život neprestano mijenja i nudi gotovo sve – od opuštenog odlaska na čašu vina do velikih kasnonoćnih rave zabava u skladištima.
Top pet zatvaraju Melbourne na četvrtom i São Paulo na petom mjestu.
Samo tri europska grada među najboljima
Europa ove godine nema mnogo predstavnika u svjetskom vrhu. Osim Berlina, među deset najboljih uspjeli su se probiti još Brighton u Velikoj Britaniji, na osmom mjestu, i Amsterdam na desetom.
Brighton se posebno istaknuo po osjećaju zajedništva. Čak 84 posto stanovnika smatra da je u tom britanskom obalnom gradu lako upoznati nove ljude i osjećati se dijelom lokalne zajednice.
Grad je, zajedno s New Yorkom, također među onima koje stanovnici najčešće opisuju kao "živahne", ali i "raznolike i uključive". Posebno je pohvaljena njegova LGBTQ+ scena.
Amsterdam je mjesto u top 10 izborio zahvaljujući živahnom noćnom životu koji se ne odvija samo u središtu grada. Time Out posebno ističe događanja povezana s WorldPrideom 2026., koja su dodatno učvrstila reputaciju nizozemske prijestolnice kao jednog od najotvorenijih i najinkluzivnijih mjesta za noćne izlaske u Europi.
Noćni život više nije samo klub
Grace Beard, urednica za putovanja u Time Outu, ističe kako se način na koji ljudi provode večeri posljednjih godina značajno promijenio.
"Dobar izlazak više se ne definira jednom vrstom lokala", rekla je, ističući sve veću popularnost uličnih zabava, partyja na krovovima, speakeasy barova i listening barova.
Umjesto odlaska u jedan veliki i poznati klub, ljudi sve češće obilaze čitave četvrti prepune barova i različitih mjesta za izlazak.
Upravo je sposobnost prilagodbe novim navikama, smatra Beard, ono što najbolje gradove za noćni život čini posebnima. Ponuda seže od zabava za starije od 30 godina do skrivenih barova i intimnih glazbenih lokala, pa svatko može pronaći nešto za sebe.
Top 10 gradova za noćni život u 2026.
- Bangkok, Tajland
- Berlin, Njemačka
- New York, SAD
- Melbourne, Australija
- São Paulo, Brazil
- Medellín, Kolumbija
- Johannesburg, Južna Afrika
- Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Peking, Kina
- Amsterdam, Nizozemska
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