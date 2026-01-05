Krv ljudi koji žive preko 100 godina prilično se razlikuje od ostalih

Istraživači navode da su se njezine stanice ponašale kao da su znatno mlađe nego što je pokazivala njezina stvarna dob. Zanimljivo je, međutim, da su znanstvenici primijetili izrazito skraćene telomere, zaštitne „kapice“ na krajevima kromosoma. Telomere štite genetski materijal, a njihovo skraćivanje obično se povezuje s većim rizikom od smrti. Ipak, novija istraživanja upućuju na to da kod najstarijih ljudi telomere možda i nisu pouzdan pokazatelj biološkog starenja.