Ovi gradovi u Europi platit će vam ako u njih preselite 2026.
Programi preseljenja temeljeni na poticajima pojavili su se diljem Europe posljednjih godina, piše Euronews.
Zajednice koje se smanjuju primijetile su rastući interes za preseljenje i rad u inozemstvu te su počele koristiti povoljno stanovanje i bespovratna sredstva kako bi privukle nove stanovnike.
Neke od tih inicijativa pokazale su se toliko popularnima da su zatvorile prijave, ali druge su i dalje otvorene za 2026. godinu.
Evo kako možete pronaći podršku za preseljenje u Europu – i možda čak dobiti novac.
Toskanski gradić koji pomaže u plaćanju najamnine
Malo selo u brežuljcima zapadno od Siene najnovija je talijanska zajednica koja pokušava zaustaviti depopulaciju.
Radicondoli, srednjovjekovni gradić oko sat vremena južno od Firence, nudi paket poticaja za najmoprimce i kupce nekretnina u nadi da će privući nove dugoročne stanovnike, iako se ne radi o programu kuća za jedan euro.
Prema CNN Travelu, lokalni gradonačelnik Francesco Guarguaglini ove je godine izdvojio više od 400.000 eura za privlačenje novih stanovnika, nudeći sve od potpora za kupnju kuća do subvencija za korisnike zelene energije i studente.
Kako bi povećao privlačnost, Radicondoli će novim stanovnicima koji se prijave do prosinca 2025. i usele se početkom 2026. pokriti polovicu najamnine za prve dvije godine. Kako bi ispunili uvjete, kupci nekretnina moraju se obvezati na boravak od najmanje 10 godina, dok najmoprimci moraju ostati najmanje četiri godine.
Od uvođenja poticaja 2023. godine grad je primio oko 60 novih stanovnika – značajan dobitak za mjesto čija je populacija u posljednjih sto godina pala s 3.000 na samo 966. Otprilike 100 od oko 450 kuća trenutačno je prazno.
Za razliku od gradova koji nude zapuštene kuće za jedan euro, Radicondoli naglašava da njegove nekretnine zadržavaju stvarnu tržišnu vrijednost. Mnoge su već nastanjene ili održavane, pa novopridošli ne moraju započeti s velikim obnovama, rekao je Guarguaglini za CNN.
Programi koji pomažu preseljenje u ruralna sela u Španjolskoj
Nekoliko španjolskih sela posljednjih je godina nudilo programe poticaja za preseljenje, uključujući Pongu u Asturiji i mjesta u regiji Extremadura.
No postupci prijave putem lokalnih vijeća često su složeni.
Zbog toga su sada pokrenuta dva projekta usmjerena na pomoć ljudima zainteresiranima za preseljenje u ruralnu Španjolsku. Oba povezuju potencijalne nove stanovnike s općinama.
Holapueblo započinje svoj šesti program preseljenja, koji je trenutačno otvoren za prijave. Program je posebno usmjeren na poduzetnike koji žele pokrenuti posao u maloj zajednici.
Organizacija pronalazi općine koje traže nove stanovnike i spremne su ponuditi poticaje i podršku, poput povoljnog stanovanja i komunalnih usluga. Zatim povezuje poduzetnike s tim mjestima, pružajući im podršku tijekom prijave i pri pokretanju poslovanja. Kako biste ispunili uvjete, potrebna vam je snažna poslovna ideja i zakonsko pravo boravka i rada u Španjolskoj.
Volver al Pueblo je slična platforma koja okuplja ponude stanovanja, poslova, poslovnih prilika i zemljišta u ruralnim područjima te pomaže pri preseljenju.
Putem „karte resursa“ zainteresirani mogu pronaći desetke povoljnih kuća i prilika za zapošljavanje, a organizacija potom vodi prijavitelje kroz cijeli proces.
Irska nudi do 70.000 eura za obnovu kuća na svojim otocima
Irska je 2023. godine pokrenula program koji nudi izdašne novčane poticaje ljudima koji odluče obnoviti praznu kuću ili zgradu i pretvoriti je u svoj stalni dom ili nekretninu za najam u jednoj od otočnih zajednica.
Inicijativa je dio politike „Our Living Islands“, kojom irska vlada nastoji povećati broj stanovnika na otocima.
„Cilj ove politike je osigurati da održive i živahne zajednice mogu nastaviti živjeti – i napredovati – na pučinskim otocima još mnogo godina“, navodi vlada.
Program obuhvaća zajednice na 30 otoka koji nisu povezani s kopnom mostovima i odsječeni su plimom i osekom.
U sklopu projekta irska vlada isplaćuje do 70.000 eura bespovratnih sredstava za spašavanje i obnovu sve većeg broja napuštenih i zapuštenih nekretnina na otocima.
Postoji nekoliko uvjeta za dobivanje tog novca. Potencijalni stanovnici moraju kupiti i posjedovati nekretninu na jednom od otoka. Zgrada mora biti izgrađena prije 2007. godine i prazna najmanje dvije godine.
Postoje i pravila o načinu korištenja sredstava. Novac se može iskoristiti za građevinske radove poput ugradnje izolacije, strukturnih poboljšanja i uređenja.
Standardna potpora iznosi do 50.000 eura. Ako troškovi obnove premaše taj iznos, dostupna je dodatna potpora do 20.000 eura ako možete dokazati da je nekretnina derutna, primjerice statički nesigurna ili opasna.
Sardinija nudi poticaje za kupnju kuća i rađanje djece
Posljednjih godina općine poput Ollolaija i Nulvija pokušale su privući Talijane s kopna i strance ponudama kuća jeftinih poput šalice espressa.
Sardinijske vlasti potom su pokrenule mjere protiv depopulacije na razini cijelog otoka, kojima se osobama koje se presele u selo s manje od 3.000 stanovnika dodjeljuje do 15.000 eura za kupnju ili obnovu kuće, pod uvjetom da tamo ostanu najmanje pet godina.
Paket mjera nije usmjeren samo na oživljavanje kuća, već i na dugoročno povećanje stanovništva i jačanje lokalnog gospodarstva.
Dio regionalnih poticaja uključuje mjesečnu subvenciju od 600 eura za prvo dijete te dodatnih 400 eura za svako sljedeće dijete do njihove pete godine života. Što se tiče gospodarstva, pojedinci mogu dobiti do 20.000 eura za pokretanje poslovanja u mjestu s manje od 3.000 stanovnika koje stvara lokalna radna mjesta.
Škotski otočni rezervat nudi besplatan smještaj
Za one koji se ne žele obvezati na kupnju nekretnine ili promjenu prebivališta, povremeno se pojavljuju i iznimne ponude poslova koje nude jedinstveno iskustvo daleko od svakodnevice.
Nedavno je jedan škotski otok objavio poziv za osobu koja bi se ondje preselila na šest mjeseci uz brojne pogodnosti. Scottish Wildlife Trust traži rendžera koji bi nadzirao rezervat na Handi, otočiću uz obalu Sutherlanda.
Iako je udaljen samo deset minuta od kopna, riječ je o svijetu daleko od urbanog života – prirodnom raju čiji su jedini stalni stanovnici deseci tisuća morskih ptica.
Odabrani kandidat dobit će besplatan smještaj u udobnoj kolibi i plaću od oko 5.000 eura mjesečno. Zadatak rendžera je praćenje lokalnih populacija ptica, bilježenje uspješnosti gniježđenja te znakova stresa ili uznemiravanja.
Posao donosi i izazove: za osnovne potrepštine, pranje rublja i punjenje plinskih boca potrebno je putovati brodom do kopna – ako vremenski uvjeti to dopuštaju. No za mnoge je upravo to dio privlačnosti, uz snažno atlantsko svjetlo, puste blijede pješčane plaže i litice obrasle vrijeskom.
