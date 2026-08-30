Kuhari odabrali osam europskih gradova s najboljom hranom

U proljeće vrijedi posjetiti Kødbyens Fiskebar i kušati sezonski specijalitet od graška s kavijarom, dimljenim sirom i koprom. Kopenhagen je poznat i po morskim plodovima, a Noma, koja je nedavno ponovno otvorena, više je puta proglašavana najboljim restoranom na svijetu te se smatra jednim od ključnih mjesta za razvoj nove nordijske kuhinje.