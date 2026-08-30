VRHUNSKI GASTRO DOŽIVLJAJ
Kuhari odabrali osam europskih gradova s najboljom hranom
Od vrhunske gastronomije do odlične ulične hrane, osam europskih gradova posebno se ističe ponudom okusa zbog kojih vrijedi spakirati kofere, prema preporukama vrhunskih kuhara i gastrostručnjaka.
Svaki dio Europe ima vlastite kulinarske tradicije, no od nove nordijske kuhinje u Skandinaviji do katalonskih specijaliteta u Barceloni, kuhari su izdvojili gradove koje vrijedi uvrstiti u plan putovanja, kao i jela koja ondje treba kušati, piše Travelandleasure.
Firenca, Italija
Kad je riječ o talijanskoj kuhinji, teško je izdvojiti samo jedan grad jer svaka regija ima specijalitete vrijedne putovanja. Ipak, Firenca nudi pravi gastronomski užitak u pokretu, uz jela poput firentinskog odreska, toskanskog variva ribollita i krušne salate panzanelle.
Izvršni kuhar hotela Four Seasons Hotel Firenze Paolo Lavecini preporučuje da dan započnete na tržnici Mercato di Sant’Ambrogio, gdje se subotom ujutro okupljaju lokalni stanovnici. Ondje se može svratiti i u Tripperia Pollini te kušati lampredotto, sendvič punjen kuhanim goveđim želucem.
Za ručak preporučuje osteriju Beppa Fioraia, a za večeru Fratelli Briganti, restorane koji, prema njegovim riječima, nude autentičan lokalni doživljaj.
Kopenhagen, Danska
"Kopenhagen je san svakog ljubitelja hrane", kaže kuhar Filip Kiršen-Klark.
Preporučuje posjet tržnici Torvehallerne, gdje se može pronaći niz gurmanskih specijaliteta. Vrijedi kušati lokalne sireve u Arla Unika ili smørrebrød, tradicionalne danske otvorene sendviče.
Ljubiteljima meksičke hrane preporučuje Hija de Sanchez, dok je Kadeau izbor za nešto luksuzniji obrok.
U proljeće vrijedi posjetiti Kødbyens Fiskebar i kušati sezonski specijalitet od graška s kavijarom, dimljenim sirom i koprom. Kopenhagen je poznat i po morskim plodovima, a Noma, koja je nedavno ponovno otvorena, više je puta proglašavana najboljim restoranom na svijetu te se smatra jednim od ključnih mjesta za razvoj nove nordijske kuhinje.
Pariz, Francuska
"Pariz nije samo gastronomska prijestolnica, već i mjesto rođenja moderne gastronomije", kaže kuhar Sebastijan Žiru iz hotela Hôtel Lancaster Paris.
Današnja pariška gastronomska ponuda iznimno je raznolika – od jednostavnih povijesnih bistroa do restorana s tri Michelinove zvjezdice. Za vrhunsko iskustvo preporučuje restoran Plénitude Cheval Blanc, dok je odrezak s pomfritom u restoranu Le Bistrot Paul Bert već stekao obožavatelje diljem svijeta.
Deserti slastičara Sedrika Grolea imaju kultni status, no za potpuno pariško iskustvo dovoljan je kroasan ili baguette iz gotovo bilo koje lokalne pekarnice, posebno iz Mamiche ili Du Pain et des Idées.
Barcelona, Španjolska
Barcelonska gastronomska scena posljednjih godina privlači sve više pažnje. Restorani poput Momentsa, kao i suvremeniji Franca, Besta i Casa Fiero, spajaju moderne pristupe s katalonskom tradicijom.
"Ono što se izdvaja jest zajednička filozofija većine kuhara: namirnica je glavni junak", kaže Marva Preston, osnivačica kompanije Elysian Tales.
Posebno mjesto zauzimaju lokalne namirnice. Grašak iz Maresmea u proljeće postaje zvijezda degustacijskih menija, dok se crveni škampi iz Palamosa, nazvani prema ribarskom gradu na Costa Bravi, smatraju delikatesom među vrhunskim kuharima.
Istanbul, Turska
Turski doručak, kahvaltı, dobar je uvod u bogatstvo okusa ove zemlje – od kruha simita sa sezamom, preko ljutog namaza od crvene paprike acuke, do gustog kajmaka koji se poslužuje s medom.
Istanbulski restorani nude sve, od modernih verzija jela istočne Anatolije do reinterpretacija osmanske dvorske kuhinje. Na ulicama se mogu pronaći specijaliteti poput midye dolme, odnosno aromatičnih dagnji punjenih rižom.
Kuhar Fatih Tutak preporučuje restoran Ahmet Ustam za autentično iskustvo ocakbaşı kuhinje, u kojoj se kebabi pripremaju na roštilju. Za dobar döner preporučuje Dönerci Engin Usta u blizini Galata kule.
Atena, Grčka
"Atena je jedan od najpodcjenjenijih gastronomskih gradova u Europi – ljudi dolaze zbog drevnih ruševina, a odlaze pričajući o onome što su jeli", kaže kuhar Petros Dimas iz restorana Makris Athens.
Grad se oslanja na kvalitetne lokalne namirnice, od maslinova ulja s Krete do svježe ribe iz Egejskog mora, dok nova generacija kuhara kombinira tradiciju s modernim tehnikama.
Najbolji način za upoznavanje atenske kuhinje jest posjet središnjoj tržnici Varvakios Agora. Preporučuje se otići rano u subotu ujutro, posebno zbog ribarnice. U četvrtima Metaksurgio i Keramikos nalazi se niz restorana izvan glavnih turističkih ruta.
Berlin, Njemačka
Njemačka se kuhinja često povezuje s bavarskim specijalitetima poput bijelih kobasica i knedli, no Berlin nudi mnogo širi izbor – od currywursta i döner kebaba do međunarodnih restorana i vrhunske gastronomije.
Berlin je jedna od najzanimljivijih europskih gastronomskih destinacija zahvaljujući otvorenosti i raznolikosti. Povijest grada i desetljeća imigracije spojili su različite kulture i kulinarske tradicije.
Za razliku od mnogih velikih gastronomskih gradova, Berlin se više oslanja na kreativnost i slobodu nego na tradicionalnu kuhinju, što kuharima omogućuje eksperimentiranje i pomicanje granica.
Stockholm, Švedska
Švedska je poznata po mesnim okruglicama i tostu s kremastom salatom od škampa, no Stockholm ima i iznimno razvijenu scenu vrhunske gastronomije.
Jedan od primjera je restoran Ekstedt, u kojem kuhar i osnivač Niklas Ekstedt pokazuje raznolikost sezonskih švedskih namirnica pripremajući ih uz pomoć vatre.
"Stockholm je gastronomska destinacija zato što živimo blizu prirode i promjena godišnjih doba", kaže Ekstedt, ističući važnost namirnica iz obližnjih šuma, jezera i farmi.
Stanovnici Stockholma imaju snažnu kulturu odlaska u restorane, a njihov interes za hranu i poljoprivredu, prema njegovim riječima, potiče kuhare da stalno održavaju visoke standarde.
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