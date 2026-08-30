SAD ozbiljno razmatra uporabu nuklearnog oružja u Europi, tvrdi RF

„Kada je riječ o toj opasnosti, nemoguće je ne primijetiti da inzistiranje Washingtona na pokretanju rasprava na različitim multilateralnim forumima o ruskom nestrateškom nuklearnom oružju, koje ne predstavlja prijetnju američkom teritoriju, sugerira da američki vojni stratezi ozbiljno razmatraju mogućnost uporabe nuklearnog oružja na europskom bojištu“, rekao je.