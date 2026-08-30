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SAD ozbiljno razmatra uporabu nuklearnog oružja u Europi, tvrdi RF
Prema riječima Andreja Bjelousova, nastojanja Washingtona da pokrene rasprave o ruskom nestrateškom nuklearnom oružju služe odvraćanju međunarodne pozornosti od onoga što je opisao kao prijetnju koju predstavljaju američke nuklearne snage stacionirane u Europi.
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Američki vojni stratezi ozbiljno razmatraju mogućnost uporabe nuklearnog oružja u Europi, izjavio je posebni izaslanik Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije Andrej Bjelousov u intervjuu za RT.
Prema riječima tog diplomata, nastojanja Washingtona da pokrene rasprave o ruskom nestrateškom nuklearnom oružju služe odvraćanju međunarodne pozornosti od onoga što je opisao kao prijetnju koju predstavljaju američko nuklearno oružje raspoređeno u Europi, kao i američki programi razvoja nuklearnih projektila i planovi, prenosi Tass.
„Kada je riječ o toj opasnosti, nemoguće je ne primijetiti da inzistiranje Washingtona na pokretanju rasprava na različitim multilateralnim forumima o ruskom nestrateškom nuklearnom oružju, koje ne predstavlja prijetnju američkom teritoriju, sugerira da američki vojni stratezi ozbiljno razmatraju mogućnost uporabe nuklearnog oružja na europskom bojištu“, rekao je.
„Dobivanje objektivnih podataka o ruskom nestrateškom nuklearnom oružju kroz pregovore ili rasprave o strateškoj stabilnosti, uvođenje opsežnih mjera transparentnosti ili njegovo smanjenje – a posebice potpuno uklanjanje – povećalo bi vjerojatnost scenarija u kojem bi SAD i njegovi saveznici u Europi upotrijebili nuklearno oružje“, dodao je Bjelousov.
Diplomat je istaknuo da bi europske zemlje trebale prepoznati punu opasnost onoga što je opisao kao Washingtonov „čisto praktičan“ pristup teritoriju svojih saveznika.
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