kriju genijalnost
Astrolozi izdvojili četiri najinteligentnija horoskopska znaka, jedan se posebno ističe
Prema astrologiji, neki horoskopski znakovi posebno se ističu načinom razmišljanja, snalažljivošću i sposobnošću rješavanja problema.
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Astrolozi među najinteligentnije ubrajaju Djevicu, Vodenjaka, Škorpiona i Strijelca, a jednu posebno izdvajaju, piše Nova.rs.
Djevica – analitički um
Djevice su poznate po tome da vole učiti i usvajati nova znanja. Ništa im ne promiče, a njihova sposobnost uočavanja detalja često iznenađuje druge.
Vrlo su analitične i sklone razmišljanju nekoliko koraka unaprijed. Upravo zbog toga astrologija ih često proglašava najinteligentnijim horoskopskim znakom.
Vodenjak – logika i kreativnost
Vodenjaci su poznati po originalnim idejama i sposobnosti pronalaženja rješenja kojih se drugi ne bi odmah sjetili.
U stresnim situacijama često uspijevaju ostati pribrani i ne dopuštaju da ih emocije previše udalje od cilja. Zbog nepredvidivosti njihovih poteza teško je unaprijed pogoditi što će sljedeće napraviti.
Škorpion – emocionalna inteligencija
Škorpioni imaju snažan fokus i vrlo su uporni kada nešto žele postići. Često unaprijed smišljaju strategiju i traže najbolji način da ostvare ono što su zamislili.
Astrolozi im pripisuju i visoku emocionalnu inteligenciju, zbog koje dobro čitaju druge ljude. Ta se osobina, prema astrološkim tumačenjima, ponekad može pretvoriti i u manipulativnost.
Strijelac – inteligencija kroz komunikaciju
Strijelci se ističu izravnošću, samopouzdanjem i sposobnošću izražavanja. S njima je dovoljno započeti razgovor kako bi se brzo primijetilo koliko su znatiželjni i zainteresirani za različite teme.
Imaju snažan osjećaj za ono što smatraju ispravnim i često bez puno ustručavanja iznose svoje mišljenje. Ako netko dovede u pitanje njihove sposobnosti, mogu osjetiti potrebu dokazati koliko znaju.
Prema astrologiji, dakle, Djevica odnosi titulu najinteligentnijeg znaka, dok se Vodenjak, Škorpion i Strijelac ističu različitim vrstama inteligencije.
Naravno, riječ je o astrološkim tumačenjima, a ne znanstveno potvrđenim pokazateljima inteligencije.
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
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