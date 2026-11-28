Open AI / ChatGPT

Ako ste tijekom nogometne utakmice primijetili da neki igrači imaju velike rupe na stražnjoj strani štucni, niste jedini. Iako na prvi pogled izgleda kao da su im se štucne poderale, riječ je o namjernom potezu koji je postao sve češći na nogometnim terenima.

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Nogometaši posljednjih godina sve češće izlaze na teren sa štucnama koje izgledaju kao da su prošle kroz škare. Rupe se najčešće nalaze na listovima, a ponekad ih ima toliko da je gotovo cijeli stražnji dio štucne izrezan.

No zašto bi profesionalni nogometaši, koji imaju pristup najmodernijoj sportskoj opremi, namjerno uništavali vlastite štucne?

Sve je u mišićima

Objašnjenje je prilično jednostavno. Nogometaši koji imaju izrazito razvijene mišiće listova ponekad osjećaju da su im štucne pretijesne. Rezanjem rupa nastoje smanjiti pritisak tkanine na mišiće i povećati udobnost tijekom utakmice.

Neki igrači vjeruju da im takav potez poboljšava cirkulaciju i smanjuje mogućnost grčeva, osobito tijekom intenzivnih utakmica u kojima neprestano trče, sprintaju i mijenjaju smjer.

Međutim, nema uvjerljivih znanstvenih dokaza da rezanje rupa na štucnama sprječava grčeve ili poboljšava sportske rezultate. Najvažniji razlog zato je osobni osjećaj udobnosti.

Tko je popularizirao ovaj trend?

Jedan od najpoznatijih nogometaša koji redovito igra s izrezanim štucnama jest engleski reprezentativac Bukayo Saka. Sličan detalj mogli smo vidjeti i kod Judea Bellinghama te Kylea Walkera.

Trend se proširio i među drugim profesionalnim nogometašima, pa rupe na štucnama više nisu neobičan prizor ni u najvećim europskim natjecanjima.

Iako izgledaju neuredno, izrezane štucne uglavnom nisu modni dodatak ni znak praznovjerja. Riječ je o jednostavnoj prilagodbi opreme koju pojedini igrači smatraju ugodnijom.

A dok navijači raspravljaju o tome imaju li rupe doista smisla, nogometaši ih nastavljaju rezati. Uostalom, ako im je tako udobnije, zašto ne?

* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.