MAGNITUDE 5
VIDEO / Snažan potres zatresao Kaliforniju, seizmolozi izdali upozorenje
Potres magnitude 5,0 pogodio je u subotu ujutro područje Los Angelesa u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, a zasad nema izvješća o ozbiljnijim ozljedama ni većoj materijalnoj šteti.
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Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), potres je zabilježen na području Manhattan Beacha.
Vatrogasna služba Los Angelesa aktivirala je izvanredne postupke za slučaj potresa te angažirala pripadnike 106 vatrogasnih postaja kako bi pregledali infrastrukturu i utvrdili eventualna oštećenja, piše The Guardian.
WATCH: Expensive wine bottles shatter as strong earthquake strikes Los Angeles area. https://t.co/C8ULBNMAp4— Scope Report (@ScopeReport_) November 28, 2026
🚨 EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened! Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! https://t.co/0qGYXcJyXs— AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026
Vlasti Manhattan Beacha pozvale su stanovnike da budu spremni na naknadne potrese te su putem društvenih mreža izvijestile da trenutačno nema opasnosti od cunamija.
Seizmolozi upozoravaju na naknadne potrese
Američki geološki institut zabilježio je dva naknadna potresa na području Manhattan Beacha te još četiri potresa u obližnjem Hermosa Beachu, koji bi mogli biti dio takozvanog roja potresa, odnosno niza potresa na relativno malom području.
"Treba očekivati nastavak naknadnih potresa tijekom sljedećih dana i tjedana", objavila je kalifornijska geološka služba na društvenim mrežama.
Tremors in Los Angeles, California, shattered glass windows inside a terminal at Los Angeles International Airport as an earthquake struck the West Coast Saturday morning. Airport officials said the quake didn’t affect operations and reported no injuries. https://t.co/iclOFIqORs— CBS News (@CBSNews) November 28, 2026
🚨🇺🇸 #BREAKING: Large fire and smoke seen at Chevron Refinery in Los Angeles after a magnitude 4.7 earthquake hit the area. #Earthquake https://t.co/orx87ade78— Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) November 28, 2026
Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass izvijestila je da se podrhtavanje tla osjetilo diljem grada, ali da nema dojava o većoj materijalnoj šteti.
Vatrogasna služba Los Angelesa nedugo zatim potvrdila je da nisu zabilježene ozbiljnije ozljede ni oštećenja konstrukcija objekata te je okončala izvanredne aktivnosti povezane s potresom.
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