Luka Stanzl/PIXSELL

Uzrok istjecanja vode na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec još nije utvrđen, Sajmišna cesta i dalje je zatvorena za promet, a iz Zagrebačkog holdinga poručuju da nema razloga za zabrinutost.

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Istjecanje vode primijećeno je u petak na dijelu odlagališta koji se za odlaganje otpada ne koristi od 2010. godine.

Iz Zagrebačkog holdinga navode da provode ispitivanja te ističu da situacija neće utjecati na redoviti rad odlagališta.

"Situacija je pod kontrolom i nema razloga za zabrinutost, sve mjere koje smo poduzeli isključivo su preventivne", rekla je za HRT Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga.

Pojasnila je da bi odgovori o podrijetlu vode i uzrocima njezina istjecanja trebali biti poznati nakon završetka istražnih radnji, čiji se početak očekuje sljedećeg tjedna, kada vremenske prilike to dopuste.

Udruga upozorava na sustav odvodnje

Ratko Bedeković iz Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec smatra da bi uzrok istjecanja vode mogle biti obilne prošlotjedne padaline.

Prema njegovim riječima, voda nakupljena na zaštitnim folijama zbog nagiba se mogla sliti na plohu 6.3, pri čemu problem vidi u nedovoljno učinkovitom sustavu drenaže.

Bedeković je dodao da udruga posjeduje snimku ispumpavanja vode s te plohe u procjedni sustav u petak, iz kojeg je voda, prema njegovoj pretpostavci, završila u rijeci Savi.