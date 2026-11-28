RIJAL NIKAD SLABIJI
Iranska valuta na povijesnom dnu, cijene divljaju: "Gospodarstvo tone"
Iranska valuta pala je na rekordno nisku razinu u subotu, približivši se psihološkom pragu od tri milijuna rijala za jedan američki dolar, uslijed rastuće inflacije, pooštravanja američkih sankcija i proširenja embarga.
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Američki dolar prodavao se za oko 2.99 milijuna rijala u odnosu na 2.938 milijuna u petak, prema podacima stranice za praćenje tečaja bon-bast.com. Stranica alanchand.com izvijestila je o 2.997 milijuna rijala prema dolaru, što je porast od 1.77 posto.
Iran se suočava s jednom od najvećih inflacija u nekoliko desetljeća, potaknutoj devetomjesečnim ratom, s posebno naglim porastom cijena hrane.
"Iransko gospodarstvo tone"
Sjedinjene Države u srpnju su ponovno uvele pomorsku blokadu iranskih luka, a ranije ovaj mjesec najavljena je operacija "Iron Gate" koja bi trebala ograničiti prijevoz oružja i sankcioniranih materijala duž iranskih granica i Kaspijskog mora.
"Iransko gospodarstvo tone, a njihovi čelnici paničare", priopćio je američki ministar financija Scott Bessent ranije ovaj tjedan nakon nametanja novih sankcija usmjerenih na izolaciju Irana iz globalne ekonomije i ometanje tajnih iranskih bankarskih mreža.
Središnja banka pokušava stabilizirati tržište
Guverner iranske središnje banke Abdolnaser Hemmati rekao je u subotu da Iran ima dovoljne devizne pričuve za osnovna dobra i lijekove u nadolazećim mjesecima, no dodao je da na tržište deviza ne utječu samo gospodarski, nego i psihološki čimbenici.
"Na devizno tržište utječu brojni čimbenici poput gospodarstva, očekivanja i politike. Pokušavamo stabilizirati tržište koliko god to možemo", rekao je Hemmati državnoj televiziji.
Cijene hrane i pića porasle za više od 112 posto
Brojni Iranci koji traže sigurno utočište za svoju ušteđevinu kupuju dolare, druge stabilne valute ili zlato.
Potrošačke cijene u Iranu u listopadu su bile 88.7 posto više nego godinu dana ranije, dok je prosječna godišnja inflacija skočila na 76.8 posto, prema Iranskom statističkom centru. Najviše su, za 112.6 posto, porasle cijene hrane i pića.
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