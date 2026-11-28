BORBA S VATROM
FOTO / Veliki požar u Sesvetama: Gorjela bivša tvornica Sljeme, urušio se dio krova
U kompleksu bivše tvornice Sljeme u zagrebačkim Sesvetama u subotu navečer izbio je požar, a vatrogasci su se zbog urušavanja krova povukli.
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Požar je izbio oko 19 sati, a vatrogasci su ga ugasili do 20.30 sati, nakon čega su se počeli povlačiti s mjesta intervencije.
Iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba za 24sata potvrdili su da je vatra zahvatila krovište dimenzija 50 puta 30 metara, čiji se dio tijekom požara urušio.
"Vidimo da se krov urušio, puno je vatrogasaca... Vatra sigurno ide barem 15 metara u zrak", ispričao je čitatelj.
Na mjesto događaja pozvana je i policija, a o požaru je obaviještena Elektra. Zbog razmjera požara vatrogasci su zatražili dodatne autocisterne i smjenu ljudstva.
U pomoć su pozvana dobrovoljna vatrogasna društva Resnik, Sesvetska Selnica i Sesvetski Kraljevec. Intervenciju je predvodila Vatrogasna postaja Dubrava s 18 vatrogasaca i četiri vozila, dok su u gašenju sudjelovala i tri pripadnika DVD-a s jednim vozilom.
Nakon što je vatra ugašena, vatrogasci su postupno počeli napuštati mjesto intervencije.
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