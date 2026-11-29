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Danas palimo prvu adventsku svijeću: Znate li što simbolizira došašće?
Katolici i ostali vjernici u zapadnom kršćanstvu u nedjelju pale prvu svijeću na božićnom vijencu, obilježavajući početak došašća - priprave za slavlje Kristova rođenja te iščekivanje njegova ponovnog dolaska na kraju vremena.
Razdoblje došašća, s dvojakim značenjem - priprema za proslavu Božića, kada se vjernici prisjećaju prvog Kristovog dolaska te duhovna priprema za drugi Kristov dolazak na kraju vremena - karakteriziraju pokora, iščekivanje i radosna nada.
Došašće (ili advent, od lat. adventus – dolazak) je također i liturgijsko razdoblje koje označava početak crkvene godine, a prva nedjelja došašća proglašena je početkom liturgijske godine još u 9. stoljeću.
Advent počinje četiri nedjelje prije Božića, koje simbolično, prema Bibliji, označavaju četiri tisućljeća od stvaranja svijeta do Kristova dolaska.
Početak došašća svake je godine drukčije. Prva adventska nedjelja može pasti između 27. studenoga i 3. prosinca, a radi se o nedjelji koja je najbliža blagdanu sv. Andrije apostola, 30. studenoga. U Katoličkoj Crkvi u došašću prevladava ljubičasta boja u liturgiji, čitaju se prikladni tekstovi iz Biblija i razmatra značaj Kristova utjelovljenja.
Prvi dio došašća, do 16. prosinca, zamišljen je eshatološki, kao priprava za Kristov drugi dolazak kada će ujedno biti i Sudnji dan, dok se u drugom dijelu od 17. do 24. prosinca priprema za Kristov rođendan, dan kada je Sin Božji postao čovjekom.
Prvu nedjelju došašća karakterizira ponovni Kristov dolazak, drugu i treću osoba Ivana Krstitelja, četvrta predstavlja Mariju, Djevicu i Majku, koja je rodila Krista.
Ovogodišnje došašće počinje ranije, a zanimljivost je da se treća adventska nedjelja poklapa s blagdanom svete Lucije 13. prosinca. Tradicionalno se na sv. Luciju, čiji je blagdan također snažno povezan sa simbolikom svjetla, sije božićna pšenica kao simbol plodnosti, novog života i blagostanja za nadolazeći Božić.
Treća adventska nedjelja poznata je i kao Gaudete, na latinskom "Radujte se!". Njezin je naglasak na radosti zbog približavanja Kristova rođenja i upravo se zato na toj nedjelji u liturgiji može upotrebljavati ružičasta boja umjesto uobičajene ljubičaste.
Četvrta adventska nedjelja 2026. pada 20. prosinca. Budući da je Božić u petak, 25. prosinca, između četvrte adventske nedjelje i Božića ostaju samo četiri dana.
Zornice i veličanstvene O-antifone – biser adventske liturgije
Jedno od prepoznatljivih obilježja došašća u Hrvatskoj jesu mise zornice. Slave se u ranim jutarnjim satima, često prije izlaska sunca, a njihov je simbolički smisao povezan s budnošću, nadom i iščekivanjem Kristova dolaska. Prve zornice ove će se godine uobičajeno slaviti u ponedjeljak, 30. studenoga, dan nakon prve adventske nedjelje.
Na zornicama se pjevaju tipične adventske pjesme, poput "Pada s neba roso sveta" i "Poslan bi anđel Gabrijel".
Od 17. prosinca počinju O-antifone koje zauzimaju posebno mjesto u liturgiji došašća. Radi se drevnim zazivima koji se pjevaju ili mole u večernjoj molitvi Crkve, uoči Božića.
Traju do 23. prosinca. Svaki zaziv Kristu daje poseban biblijski naslov, primjerice "O Mudrosti", "O Gospodine", "O Korijene Jišajev" i "O Kralju naroda". Riječ je o drevnoj liturgijskoj tradiciji koja vjernike postupno uvodi u neposredno iščekivanje Božića.
Došašće nas kroz četiri adventske nedjelje, mise zornice, blagdan svete Lucije i drevne O-antifone ponovno podsjeća na bit adventskog vremena – budnost, nadu, radost i duhovnu pripravu za Božić.
Prvo svjedočanstvo o došašću kao posebnom vremenu donosi biskup Perpetuus iz Toursa (+430.) koji je od 11. studenog do Božića zahtijevao trokratni tjedni post.
Gelazijev sakramentar, kršćanska liturgijska knjiga iz razdoblja ranog srednjeg vijeka koja sadrži molitve i obrede za slavljenje euharistije, krštenja i drugih sakramenata, koja se pripisuje sv. papi Gelaziju (+496.), spominje pet nedjelja došašća.
Papa Grgur VII. (+1095.) smanjio je broj nedjelja s pet na četiri.
Isusovo rođenje naviještali starozavjetni proroci
Isusovo rođenje navješćivali su proroci u Starom zavjetu te tako u Drugoj knjizi o Samuelu, prorok Natan naviješta kralju Davidu da će se Spasitelj roditi iz njegove loze: "Podići ću tvoga potomka od tebe, koji će se roditi od tvoga tijela i utvrdit ću njegovo kraljevstvo."
Prorok Izaija je također navijestio Isusovo rođenje: "Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!" Prorok Mihej navijestio je, da će se Isus roditi u Betlehemu: "A ti Betleheme, Efrato, najmanji među kraljevstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. "
A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se ostatak njegove braće vratiti djeci Izraelovoj."
Nezaobilazni simbol došašća je adventski vijenac - u krug spletene zimzelene grančice, ukrašene raznobojnim, ponajčešće ljubičastim, vrpcama s utaknute četiri svijeće koje se pale postepeno, po jedna više svake adventske nedjelje.
Hrvati su taj običaj primili iz Austrije i Njemačke, no i tamo je došao tek poslije Prvog svjetskog rata iz skandinavskih, protestantskih zemalja kao simbol života (zimzelen), rastućeg svjetla (postepeno paljenje svijeća) i očekivanja božićnog dolaska Kristova (Krist - svjetlo).
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